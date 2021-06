Le attività dei minatori cinesi di Bitcoin nel paese vengono seriamente interrotte dopo che diverse società di mining di criptovalute hanno interrotto le loro operazioni nel paese.

Quest’ultima battuta d’arresto per Bitcoin arriva quando il mercato delle criptovalute viene colpito colpo dopo colpo, causando grandi turbolenze che non si vedono dall’inizio di quest’anno.

Alcune delle aziende che hanno cessato le loro attività includono Huobi Mall, un’affiliata di Huobi Exchange e BTC.TOP. Le aziende hanno citato pesanti normative e controlli diretti alle attività di mining e trading di Bitcoin da parte di Pechino come motivo principale per la chiusura del negozio.

L’estrazione di valuta digitale è un settore in forte espansione in Cina, con il paese che rappresenta quasi il 70% dell’offerta globale di criptovalute. Secondo un annuncio di venerdì, un comitato del Consiglio di Stato guidato dal vice premier Liu He ha preso di mira esplicitamente per la prima volta il settore del mining di criptovalute.

Passaggio ai mercati d’oltremare

Le società minerarie che ora hanno interrotto le loro operazioni a Pechino si stanno concentrando sull’espansione in altri mercati globali. In una dichiarazione di domenica, Huobi Mall ha annunciato che stava “contattando i fornitori di servizi esteri, per aprire la strada alle esportazioni di piattaforme minerarie in futuro”.

Nel frattempo, BTC.TOP ha annunciato la sospensione delle operazioni in Cina, dopodiché si concentreranno principalmente sulle loro operazioni di crypto mining in Nord America. L’azienda ha anche citato il rischio normativo come motivo principale alla base della sua decisione.

La Cina ha già perso il suo predominio nel trading di criptovalute dopo che Pechino ha interrotto le operazioni di scambio di criptovalute nel 2017. Secondo Jiang Zhuoer, il fondatore di BTC.TOP, la Cina perderà presto il suo predominio di potere criptato su altri mercati come gli Stati Uniti e l’Europa .

HashCow, un’altra società di mining di criptovalute con 10 siti minerari in Cina, ha affermato che sospenderà l’acquisto di nuovi impianti Bitcoin e rimborserà gli investitori che avevano già effettuato un ordine per potenza di calcolo ma non avevano ancora iniziato le attività di mining.

Quindi Bitcoin e le criptovalute saranno in grado di continuare a crescere in altri stati, il che e’ una buona notizia per gli investitori più vecchi e quelli che iniziano ora, attraverso piattaforme come bitqt, per esempio.

Implicazioni sulle criptovalute

Bitcoin si è schiantato dopo la decisione delle società minerarie cinesi di fermare le operazioni nel paese. Bitcoin ha perso quasi il 50% da quando il token è salito al massimo storico di $ 63,500 il mese scorso.

Dopo la dichiarazione di domenica fuori dalla Cina, Bitcoin ha perso circa il 17% del suo valore prima di una leggera ripresa. Era scambiato a $ 36.000 al momento della scrittura.

Tuttavia, l’estrema volatilità del mercato delle criptovalute al momento non dovrebbe interrompersi presto. I regolatori negli Stati Uniti e altrove stanno ancora riflettendo su come regolamentare il trading di criptovaluta per frenare il riciclaggio di denaro e proteggere gli investitori.

Sono previste ulteriori normative negli Stati Uniti dopo che Jerome Powell, presidente della Federal Reserve statunitense, ha affermato che le criptovalute erano una minaccia per la stabilità finanziaria e, pertanto, erano necessarie ulteriori normative.

Se tali regolamenti venissero introdotti, ci si potrebbe aspettare che Bitcoin e l’intero mercato delle criptovalute cadano di nuovo, sebbene potrebbero anche rimuovere un elemento di incertezza dall’equazione.

Conclusione

Tuttavia, le turbolenze del mercato non hanno completamente cancellato tutti i risultati di Bitcoin e altcoin dall’inizio dell’anno.

Bitcoin, e in misura minore un certo numero di altcoin principali, continuano a mostrare una relativa resilienza rispetto al resto del mercato, con i trader che acquistano il calo fornendo almeno una stabilizzazione temporanea dei prezzi.