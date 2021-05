“Questo è pazzo”, ha detto Diller alla CNBC sui grandi investimenti crittografici.

L’opinione di Diller

L’investitore veterano e presidente dell’IAC Barry Diller ha dichiarato venerdì che non si fida delle criptovalute e ritiene che le risorse digitali siano “una truffa”.

“Guardo alcune delle persone con cui hai a che fare e ne parlano – $ 40.000, $ 12.000, qualunque cosa – Penso ‘questo è un discorso da pazzi'”, Diller ha detto “Squawk Box” della CNBC dopo aver inizialmente indicato che non voleva parlare sullo spazio crittografico.

I commenti di Diller sono arrivati dopo una settimana volatile nel mondo delle criptovalute, in cui una forte svendita di martedì e mercoledì ha trascinato il prezzo del bitcoin giù di oltre il 30% a $ 30.000 prima di stabilizzarsi vicino a $ 40.000. Anche altre risorse crittografiche, tra cui ether e dogecoin, sono diminuite.

La drammatica svendita è avvenuta tra le crescenti preoccupazioni per la regolamentazione da parte di Stati Uniti e Cina e le questioni ambientali relative a bitcoin, evidenziate dal CEO di Tesla Elon Musk.

Cambiamenti di prezzo delle criptovalute

Le criptovalute erano aumentate di prezzo nell’ultimo anno quando i grandi investitori e le istituzioni hanno iniziato ad abbracciare la nuova classe di asset, in particolare Bitcoin ed Ether.

Tuttavia, l’ascesa di versioni meno gravi come dogecoin, insieme a movimenti volatili in azioni come GameStop che hanno guadagnato trazione sui social media, hanno alimentato le preoccupazioni sulla speculazione nei mercati finanziari.

La volatilità di questa settimana non è insolita per lo spazio crittografico. Alla fine del 2017, il bitcoin ha raggiunto un picco superiore a $ 19.000 prima di ritirarsi bruscamente, perdendo infine circa l’80% del suo valore in un periodo di 12 mesi.

Molti crypto bull sostengono che la natura decentralizzata e la circolazione limitata di Bitcoin, insieme al suo nuovo sostegno istituzionale, possono aiutarlo a sviluppare un ruolo come riserva di valore.

Il veterano degli hedge fund Stanley Druckenmiller ha detto all’inizio di questo mese che una potenziale criptovaluta dominante per il commercio quotidiano probabilmente non è stata ancora inventata.

Nel primo pomeriggio di venerdì, il Bitcoin è stato scambiato a poco più di $ 37.000, secondo Coin Metrics.

La Cina lancia un altro avvertimento

La settimana delle tendenze negative di Bitcoin continua.

Alle 10:10 EST di venerdì, riferisce che il vicepremier cinese, secondo al presidente, Liu He, ha promesso di frenare il business minerario nel paese ha scosso il mercato delle criptovalute.

Oggi è il terzo giorno consecutivo in cui il mercato ha assistito a flash crash guidati dalle notizie normative.

Il bitcoin ha subito il peggior calo da marzo 2020 mercoledì, poiché la notizia che la Cina avrebbe aumentato la sua supervisione sul trading di criptovalute ha aiutato l’asset a raggiungere minimi di circa $ 30.000.

Il Tesoro degli Stati Uniti ha quindi annunciato i suoi piani per far sì che gli utenti di criptovalute segnalino transazioni per un valore superiore a $ 10.000 all’IRS. Se implementata, la sentenza inizierebbe nel 2023. Bitcoin è sceso dell’8% da $ 41.500 a $ 38.100 entro un’ora dalla notizia.

Gli aumenti astronomici dei prezzi delle criptovalute come Bitcoin hanno recentemente portato a una maggiore supervisione del governo dello spazio in tutto il mondo.

I rapporti sulla Cina che intensifica gli sforzi per frenare il mercato delle criptovalute sono arrivati per tutta la settimana. Le autorità locali hanno anche tentato di introdurre nuovi controlli sul commercio e sull’estrazione mineraria.

La Cina è nota per il suo approccio opaco alle criptovalute; nei precedenti cicli rialzisti, i timori normativi sulla Cina che impone un divieto di Bitcoin hanno mandato il mercato nel panico.