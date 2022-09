le previsioni per i prossimi giorni

Le condizioni meteorologiche per le prossime ore in Sicilia e nel Meridione.

Mentre sulle regioni centro-settentrionali è imminente un certo calo delle temperature, a causa dell’ingresso di impulsi instabili che da oggi riporteranno rovesci e temporali, al Sud proseguirà l’azione stabilizzante di un caldo anticiclone afro-mediterraneo che manterrà le temperature ancora elevate.

In particolare saranno le estreme regioni meridionali e la Sardegna che si contenderanno il primato del caldo fino alla fine della settimana e già nel corso di mercoledì si avvertirà un certo incremento delle temperature, con punte di 36°C sulle zone interne del sud della Sardegna, 34°C in Sicilia sul Catanese interno e in Puglia sul Tavoliere. Ben altra cosa se confrontate ai valori che si registreranno al Nordovest, la zona più fresca d’Italia, dove in alcuni casi non si andrà oltre i 26/27°C. Ancora condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, poche e innocue velature in transito. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi.

Le temperature in Sicilia

Le temperature restano elevate per via dell’afflusso di aria calda dal Nord Africa.

Sole e caldo quindi in tutta l’isola. Massime previste tra i 32 ed i 37 gradi per giovedì.

Previsti 33 gradi ad Agrigento, 34 a Caltanissetta, 36 a Catania, 32 ad Enna, 33 a Messina, 34 a Palermo, 32 a Ragusa, 37 a Siracusa e 32 a Trapani.

Il meteo nel resto d’Italia

Mercoledì 7 settembre: Nord: Fino al pomeriggio soleggiato, poi comincerà a peggiorare su Alpi, Prealpi e medio/alte pianure con rovesci via via più diffusi. Centro: Il tempo sarà ampiamente soleggiato sulle regioni peninsulari, mentre in Sardegna la nuvolosità sarà maggiore, ma senza precipitazioni. Sud: Anticiclone africano sulle nostre regioni per cui la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno.

Giovedì 8 settembre: Nord: Una perturbazione impatta al Nord con temporali e grandinate possibili su gran parte delle regioni. Temperature massime in diminuzione. Centro: Giornata con cielo molto nuvoloso e qualche precipitazione in arrivo sulla Toscana e poi anche sulle Marche. Clima sempre caldo. Sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno e clima a tratti molto caldo, soprattutto in Sicilia.

Venerdì 9 settembre: Nord: temporali e piogge bagneranno i settori orientali, altrove avremo un maggiore soleggiamento. Temperature stazionarie. Centro: La pressione è stabile sulle nostre regioni venerdì 9 settembre per cui la giornata sarà caratterizzata da un cielo sereno o poco nuvoloso. Sud: Anticiclone africano sulle nostre regioni per cui la giornata sarà contraddistinta da condizioni di cielo sereno e temperature in aumento.