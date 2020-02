Un errore nel collegamento dal sito dei reali inglesi a quello di una charity

Il sito della famiglia reale inglese, Royal.uk ha un link con una pagina porno cinese. La scoperta l’hanno fatta i tabloid britannici che avrebbero avvisato dell’errore tecnico la royal family e l’associazione di beneficenza alla quale, invece, il link dovrebbe rinviare.

Siamo andati a verificare e nella mattina di lunedì 17 febbraio il collegamento imbarazzante era ancora attivo, come mostra questa immagine.

La home page del sito coronato ha un collegamento con le associazioni benefiche che ricevono il patrocinio della famiglia reale britannica. Tra queste c’è anche Dolen Cymru, associazione con sede in Galles che si occupa di iniziative benefiche nello stato africano del Lesotho. Tutti i membri della famiglia reale inglese hanno legami con centinaia di associazioni benefiche e, in questo caso, a dare il patrocinio alla Dolen Cymru (Cymru è il nome celtico del Galles) è il principe Harry. “Avere un patrono o un presidente reale fornisce una pubblicità vitale per il lavoro di queste organizzazioni e consente di riconoscere i loro enormi risultati e contributi alla società”, recita il sito Royal.uk. Ma in questo caso, non è una buona pubblicità. Anzi, lo è, ma per il sito porno cinese…