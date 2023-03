Dramma a Imbersago (Lecco)

Dramma a Imbersago, comune della provincia di Lecco, in Lombardia.

Una donna di 73 anni, Paola Martinelli, è morta dopo essere rimasta gravemente ferita a un braccio dalla motosega,mentre stava aiutando il marito di 77 anni, Fausto Canteri, nel taglio di alcuni rami nel giardino della loro abitazione.

La ricostruzione

Pare che l’attrezzo sia improvvisamente sfuggito al controllo dell’uomo, dopo essere precipitato a terra mentre si trovava su una scala, andando a colpire la donna, che ha subito ferite profondissime con abbondante perdita di sangue.

La tragedia è avvenuta nelle pertinenze di casa della coppia, nel centro brianzolo. L’uomo ha immediatamente lanciato l’allarme, disperato per l’accaduto, ma nonostante l’intervento sul posto di unità mediche, non c’è stato nulla da fare. La donna, nota volontaria del paese, è morta per le ferite e dissanguata. Sono in corso ulteriori indagini su cause e dinamica dell’accaduto.

Cosa fare in caso di profonda ferita da taglio?

In caso di una profonda ferita da taglio, è importante cercare immediatamente assistenza medica. Nel frattempo, ci sono alcune cose che si possono fare per aiutare a prevenire ulteriori danni e ridurre il rischio di infezione:

Applicare pressione : Se la ferita è sanguinante, applicare una pressione diretta sulla ferita con un panno pulito o un bendaggio sterile per aiutare a fermare il sanguinamento.

: Se la ferita è sanguinante, applicare una pressione diretta sulla ferita con un panno pulito o un bendaggio sterile per aiutare a fermare il sanguinamento. Alzare la ferita : Se possibile, elevare la parte del corpo dove si trova la ferita per aiutare a ridurre il flusso di sangue.

: Se possibile, elevare la parte del corpo dove si trova la ferita per aiutare a ridurre il flusso di sangue. Pulire la ferita : Utilizzare acqua corrente pulita per sciacquare la ferita e rimuovere eventuali detriti, come polvere o pezzi di sporco. Non utilizzare alcol o perossido di idrogeno per pulire la ferita, poiché possono danneggiare i tessuti sani e ritardare il processo di guarigione.

: Utilizzare acqua corrente pulita per sciacquare la ferita e rimuovere eventuali detriti, come polvere o pezzi di sporco. Non utilizzare alcol o perossido di idrogeno per pulire la ferita, poiché possono danneggiare i tessuti sani e ritardare il processo di guarigione. Coprire la ferita: Coprire la ferita con un bendaggio sterile per aiutare a prevenire ulteriori danni e ridurre il rischio di infezione.