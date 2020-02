Il 47enne americano, imprenditore fortunato e fisico prestante, non trova l'anima gemella

L’americano Jeff Gebhart sembra aver avuto tutto dalla vita, ma non una relazione duratura con una donna. Per questo, attraverso i suoi profili social, alla vigilia del giorno di san Valentino, ha lanciato una proposta più che originale: offre 25.000 dollari a chi gli troverà una ragazza.

“In una relazione, sono di supporto, di larghe vedute, generoso e divertente. Fondamentalmente, sono un ragazzo felice con una vita incredibile. Non ho bisogno di una persona per “completarmi”, ma cerco una persona con qualità che ci consentano di completarci a vicenda. Mi piacerebbe trovare qualcuna che sia divertente, facile con cui trascorrere del tempo, qualcuna che sia fiducioso, guidato, condivida gli stessi interessi di me e abbia gusto per la vita. Divertente, sciocca e che non si prende sul serio. Qualcuna che vuole costruire una vita insieme, affrontare le sfide con me, essere una compagna di squadra, una persona gentile di cuore che cerca gli altri. Ha valori simili, atteggiamento positivo e socievole. … Oh … e devi amare Gunner”, scrive nel suo sito, datejeff.com. Ah, per inciso, Gunner è il suo cane. Lo ama alla follia e ha promesso di donare altri 25.000 euro a una associazione che si occupa di accoglienza di animali.

Perché a Jeff, 47 anni, non mancano i soldi. “Sono un imprenditore abbastanza fortunato da essere ancora appassionato del percorso di carriera che ho scelto. Nel corso degli anni ho fondato, costruito e venduto un paio di aziende e ho avuto successo economico. Tuttavia, ciò che rende davvero piacevole ogni esperienza sono le persone con cui puoi condividerla”, spiega.

Sorriso a 32 denti, tipico americano che sprizza salute da tutti i pori, fisico palestratissimo, ma senza anima gemella. Ai media americani, l’uomo che vive a Prairie village, vicino a Kansas city, nel Missouri, ha raccontato di aver avuto altre storie, ma mai una definitiva. Ha lanciato il suo sito domenica scorsa, dopo essersi stufato di app di incontri; lì ha tracciato l’identikit della sua donna ideale, spiegando che non accetterà autocandidature (troppo facile per chi punta ai money). Il suo miglior pregio? L’intraprendenza; il peggior difetto: non sta mai fermo e cerca sempre di migliorarsi.

Donne, che aspettate?