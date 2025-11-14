Bella storia da Guidonia

Un viaggio premio nel Mediterraneo come ringraziamento per un anno di lavoro. È questa la scelta controcorrente e generosa dell’imprenditore Fabrizio Festucci, che ha deciso di offrire ai suoi trenta dipendenti – e alle rispettive famiglie – una crociera con partenza il 21 novembre da Genova.

Una decisione che ha già fatto il giro dei giornali locali e nazionali, attirando l’attenzione per l’originalità del gesto ma anche per il suo profondo significato umano e professionale. Non un semplice bonus o un premio monetario, ma un’esperienza condivisa per celebrare i traguardi raggiunti insieme.

Il viaggio toccherà Marsiglia e Barcellona e coinvolgerà circa 60 persone, includendo anche mogli, mariti, compagni e figli dei lavoratori. Un modo per estendere il ringraziamento non solo a chi lavora in azienda, ma anche a chi condivide le fatiche quotidiane della vita familiare.

“Facciamo delle conviviali ma un viaggio così è la prima volta in trenta anni che lavoro in questa società”, ha raccontato Luca Ceccarelli, impiegato tecnico, al Messaggero.

Un premio per un anno positivo sotto ogni punto di vista

L’idea di Fabrizio Festucci arriva al termine di un anno particolarmente favorevole per la Festucci Srl, sia dal punto di vista produttivo che organizzativo. La crociera è il simbolo tangibile del raggiungimento degli obiettivi aziendali prefissati, ma anche un’occasione per consolidare lo spirito di squadra. Il titolare ha voluto sottolineare l’importanza della coesione e dell’aggregazione tra colleghi, al di là del contesto lavorativo: un valore che spesso viene trascurato, ma che in questo caso è stato messo al centro dell’esperienza aziendale.

Un clima sereno e collaborativo, come confermano le tante voci interne, è il fondamento che ha permesso alla Festucci Srl di crescere e affrontare nuove sfide.

Partenza da Genova con tutto organizzato: “L’azienda pensa a tutto”

La partenza della crociera è fissata per il 21 novembre dal porto di Genova. Per agevolare gli spostamenti, l’azienda ha organizzato un pullman gran turismo con ritrovo alle cinque del mattino direttamente nel piazzale della sede. L’invito si estende a tutte le famiglie, includendo mogli, mariti, compagne, compagni e figli. Un gesto di apertura che ha rafforzato il legame tra azienda e lavoratori, superando il confine tradizionale del rapporto datore-dipendente.

Le voci dei lavoratori: “Un ambiente sano, professionale e pieno di opportunità”

Molti dipendenti hanno espresso grande soddisfazione per l’iniziativa, ma anche per l’ambiente che si vive ogni giorno in azienda. “Abbiamo affrontato tante battaglie in giro per tutta l’Italia, oggi affrontiamo nuove sfide sempre più complesse”, ha ricordato Stefano Bianchi, rievocando gli anni trascorsi nel settore.

Ludovica, giovane segretaria di soli ventuno anni, ha dichiarato: “Ho trovato subito un ambiente professionale, con ottimi colleghi”. Angelo, operaio, ha sottolineato la continuità del proprio percorso: “Trasferendomi in questa realtà ho avuto la certezza di aver scelto giusto”, mentre Federico ha messo l’accento sull’importanza della formazione: “Ho accresciuto la mia professionalità attraverso corsi di perfezionamento che l’azienda ogni anno ha messo in campo”.

Una tradizione familiare che guarda al futuro

La Festucci Srl non è una realtà nata dal nulla. Fondata sessant’anni fa da Carlo Festucci, ha mantenuto salde le proprie radici artigianali nel settore della lavorazione del legno, pur rinnovandosi nel tempo.

Oggi l’azienda è guidata dal figlio, Fabrizio Festucci, che ha saputo unire tradizione e innovazione, puntando su qualità, aggiornamento tecnico e soprattutto attenzione verso il personale.

In un mondo del lavoro dove spesso le relazioni umane vengono trascurate, questa storia di Guidonia rappresenta una felice eccezione, capace di far riflettere su un modello imprenditoriale diverso e più vicino alle persone.

Un esempio positivo che parla al Paese intero

Questa crociera nel Mediterraneo non riguarda solo i dipendenti della Festucci Srl. È un messaggio più ampio, che parla a tutto il mondo imprenditoriale italiano. Un invito a ripensare il rapporto tra azienda e lavoratori, non come un contratto freddo, ma come una comunità di intenti. In un periodo storico in cui spesso si parla solo di licenziamenti, turni massacranti e burnout, la storia di Fabrizio Festucci mostra che esistono anche altri modelli. Più umani, più giusti, e forse anche più produttivi. Come ha detto Raffaello, uno dei più giovani in azienda, “una bella sorpresa”. E chissà che da Guidonia non parta davvero una nuova rotta.

