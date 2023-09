Bitcoin non ha valore standard. Invece, il valore continua a cambiare ed è altamente volatile. Questo articolo spiega come le persone apprezzano Bitcoin.

Nel novembre 2021, il prezzo di Bitcoin ha superato $68.000 per la prima volta. E questo ha segnato il valore più alto che la criptovaluta più popolare avesse mai raggiunto. Tuttavia, da allora il prezzo è diminuito, perdendo circa il 70% entro ottobre 2022. Ci si potrebbe chiedere perché un tale calo dei prezzi. Qual è il valore di Bitcoin?

Le persone considerano il valore di Bitcoin come il prezzo in qualsiasi momento particolare. Puoi controllare il prezzo di Bitcoin in qualsiasi momento da varie piattaforme di trading e scambio di criptovalute. Una cosa che ti renderai conto è che il prezzo continua a cambiare. Potresti scoprire che il prezzo è di $20.000 al mattino ma $24.000 alla sera. Questo è il concetto di volatilità dei prezzi.

Prima di concentrarci su come le persone apprezzano Bitcoin, potresti essere interessato al trading di Bitcoin, che è un investimento redditizio. Con l’app Bitcoin Code, puoi avventurarti facilmente nel mondo del trading di Bitcoin e ottenere tutto l’aiuto e il supporto di cui hai bisogno. Vai su Granimator e inizia il tuo viaggio oggi stesso.

Fattori che influenzano il valore di Bitcoin

Il valore di Bitcoin è soggetto a vari fattori macroeconomici. Uno di questi è la geopolitica, come la guerra in corso in Ucraina. La guerra ha influenzato un calo del valore di Bitcoin da quando è iniziata a febbraio. Da quando è iniziato, il prezzo di Bitcoin è diminuito in modo significativo.

Un altro fattore critico è il ruolo degli influencer e delle celebrità delle criptovalute. Il comportamento, il tweet, la dichiarazione o il post sui social media di un grande influencer o celebrità di criptovalute su Bitcoin potrebbero influenzare il prezzo. E questo è successo nel 2021 quando Elon Musk ha annunciato che la sua azienda, Tesla, non avrebbe accettato pagamenti Bitcoin a causa di preoccupazioni ambientali.

Le normative governative possono anche influenzare il valore di Bitcoin. Attualmente, Bitcoin opera in un ambiente relativamente non regolamentato in molti paesi. Ma ci sono sempre più sforzi per introdurre regole su Bitcoin, che potrebbero avere un impatto significativo sul suo valore. Ad esempio, le nuove normative potrebbero causare un calo significativo del prezzo.

Infine, Bitcoin è proprio come altri beni che sono soggetti alle forze della domanda e dell’offerta. Quando la domanda di Bitcoin è alta, è probabile che il prezzo sia alto. Allo stesso modo, il prezzo scenderà quando la disponibilità è maggiore rispetto alla necessità.

Scarsità

Molti esperti di criptovalute ritengono che il valore di Bitcoin derivi principalmente dalla sua scarsità. Bitcoin non ha un valore intrinseco di per sé. Manca il sostegno del governo o della banca centrale come valuta digitale decentralizzata. Quindi, se il prezzo di Bitcoin scende a zero, non avrai nessun altro asset a sostegno della tua perdita.

La scarsità spiega meglio il valore di Bitcoin perché Bitcoin ha un limite di 21 milioni di monete. E questo significa che nessun altro Bitcoin entrerà in circolazione dopo che i minatori avranno generato i 21 milioni di monete. Considerando la crescente domanda di Bitcoin, ciò significa che Bitcoin avrà sempre un valore elevato. Secondo gli analisti, il valore di Bitcoin potrebbe salire a $100.000 nel prossimo futuro.

Dal suo lancio, il valore di Bitcoin è aumentato in generale. E questa è anche un’altra considerazione quando si determina il suo valore in futuro. Nonostante i numerosi periodi di caduta e crollo dei prezzi, Bitcoin continua ad aumentare di valore, da qui il crescente interesse e domanda.

Incertezza

Non puoi negare il luogo di incertezza nel determinare il valore di Bitcoin. Mentre molti fattori potrebbero influenzare il prezzo, l’effetto effettivo è incerto. Non si può dire che, poiché la Russia porrà fine all’invasione dell’Ucraina domani, il costo del Bitcoin salirà a un certo livello.

Conclusione

È difficile valutare Bitcoin a causa della sua volatilità e incertezza. Tuttavia, le persone possono valutare Bitcoin considerando vari fattori macroeconomici e cambiamenti nel mercato delle criptovalute.