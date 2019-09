Partenza da Fano il 19 settembre

Una bicicletta, due borsoni, una tenda, abbigliamento tecnico e GoPro fissata sull’elmetto: è così che il fanese Cristian Buzzelli partirà il 19 settembre per il suo giro della “Sicilia senza soldi”.

Per i pochi che ancora non lo conoscono, Cristian Buzzelli – fanese, classe 1984 – è uno dei più noti travel influencer italiani con 22 mila followers al seguito. Apprezzato dai più per la capacità di insegnare, attraverso i viaggi, ad essere felici, a raggiungere traguardi personali apparentemente impossibili e a riprendersi in mano la vita, il motto di Buzzelli è “La vita è il dono più grande che si possa desiderare, per questo va vissuta intensamente ogni istante”. La partenza è prevista dalla stazione di Fano il prossimo 19 settembre.

Il giro della Sicilia in bici senza soldi non è una prova di sopravvivenza bensì una prova d’amore. “Una missione” la chiama Buzzelli, per dimostrare che nel mondo c’è ancora tanta gente generosa pronta a fare del bene incondizionatamente.

“Quest’iniziativa nasce perché voglio che la gente si metta in gioco, che butti il cuore oltre l’ostacolo e si apra a nuove risposte. Questo non è un semplice viaggio: è una sfida, una missione per dimostrare che il bene è contagioso e

che la generosità è energia e felicità, soprattutto per chi dona e solo dopo per chi riceve”.

“Sarà un grande evento, carico di gioia e di quell’energia che mi darà la carica giusta per affrontare il viaggio. Dopo un brindisi insieme, chi vorrà potrà seguirmi alla scoperta delle bellezze della città. Spero di incontrare in piazza il Sindaco e l’assessore al turismo di Catania, ma anche giornalisti, travel blogger e tutti quelli che credono nei sogni, come me”.

Ecco le mie 16 tappe:

1 Catania

2 Etna

3 Taormina

4 Messina

5 Milazzo

6 Cefalù

7 Palermo

8 San Vito Lo Capo

9 Trapani

10 Marsala

11 Mazara

12 Agrigento

13 Gela

14 Scicli

15 Avola ( Modica – Vendicari- Marzamemi – isola delle correnti – laghetti di Cavagrande )

16 Ortigia – Siracusa

Al termine di questo viaggio di scoperta delle bellezze siciliane, Cristian scriverà un libro il cui

ricavato sarà devoluto in beneficenza.