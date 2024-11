Indagini in corso per risalire alla causa

Un incendio è divampato all’interno di un bed & breakfast situato al settimo piano di un edificio in piazza Municipio, nel cuore di Napoli. C’è una vittima: una ragazza della provincia di Lecce di 28 anni, una turista, il cui corpo senza vita è stato ritrovato dai Vigili del Fuoco e dalla Polizia all’interno dell’appartamento.

I primi soccorsi: intervento difficile per i Vigili del Fuoco

L’allarme è scattato intorno alle 4:30 del mattino. I Vigili del Fuoco, giunti tempestivamente sul posto, hanno incontrato diverse difficoltà per accedere all’appartamento, situato all’ultimo piano dello stabile. Una volta all’interno, i soccorritori hanno rinvenuto la giovane stesa a terra, ormai priva di vita. Le fiamme sono state domate dopo un intervento complesso, ma l’intero appartamento è risultato gravemente danneggiato.

Un edificio segnato dal fumo

L’incendio, sebbene circoscritto al settimo piano, ha lasciato segni evidenti anche sui piani superiori. Il fumo ha annerito le pareti esterne dell’edificio, mentre i residenti dei due piani sovrastanti hanno lamentato infiltrazioni di odore acre e fuliggine. Molti passanti si sono fermati davanti al civico 84, chiedendosi cosa fosse successo, osservando i segni lasciati dal rogo.

Chi era la vittima?

La vittima è stata identificata come una giovane donna di 28 anni, originaria di Lecce. Secondo le prime informazioni, si trovava a Napoli per motivi turistici. Non è ancora chiaro se fosse sola all’interno dell’appartamento o se ci fossero altri ospiti nella struttura al momento dell’incendio.

Indagini in corso: cosa ha causato l’incendio?

Le cause del rogo non sono ancora state chiarite. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Decumani e della Polizia Scientifica, che stanno effettuando rilievi per ricostruire l’accaduto. Non si esclude nessuna pista, dalle cause accidentali a eventuali malfunzionamenti degli impianti elettrici. In particolare, un corto circuito all’impianto o il malfunzionamento di un elettrodomestico.