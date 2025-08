Tra Arezzo e Valdarno

Un drammatico incidente sull’Autostrada del Sole, tra Arezzo e Valdarno, ha sconvolto il Valdarno aretino: un camion ha invaso la corsia opposta, coinvolgendo un’ambulanza e altri veicoli, con un bilancio tragico di tre morti e 18 feriti. Soccorsi in azione e traffico bloccato.

Alle 11:10 di lunedì 4 agosto, un grave incidente stradale ha sconvolto il tratto dell’Autostrada del Sole (A1) tra Arezzo e Valdarno, all’altezza di Levanella, nel cuore del Valdarno aretino.

Un camion ha effettuato un salto di carreggiata, invadendo la corsia opposta e innescando una collisione catastrofica che ha coinvolto un’ambulanza, un pullman gran turismo, un’auto con caravan, un mezzo pesante e altre tre vetture. Il bilancio è tragico: tre morti, tutti occupanti dell’ambulanza, e 18 feriti, di cui uno in condizioni gravissime. L’incidente ha richiesto l’attivazione immediata del protocollo maxiemergenza e ha causato la chiusura dell’autostrada in entrambe le direzioni, generando pesanti disagi al traffico.

Dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni fornite da Autostrade per l’Italia, l’incidente è stato causato da un tir che, per motivi ancora in fase di accertamento, ha sfondato lo spartitraffico al chilometro 339, invadendo la corsia nord. Questo ha provocato uno scontro a catena che ha coinvolto più veicoli, tra cui un’ambulanza con quattro occupanti. Le tre persone decedute erano a bordo dell’ambulanza, mentre il quarto occupante è stato trasportato in codice rosso in ospedale. Gli altri 18 feriti includono un paziente in condizioni gravi, quattro in codice giallo e dieci in codice verde, secondo quanto riferito dal 118 della Asl Toscana Sud Est. La dinamica esatta è al vaglio della Polizia Stradale di Arezzo, che sta conducendo i rilievi per chiarire le cause dello schianto.

Intervento dei soccorsi

L’entità dell’incidente ha richiesto un’imponente mobilitazione dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti due elicotteri del 118, Pegaso 1 e Pegaso 2, supportati da un ulteriore elicottero, Pegaso 3, proveniente da Firenze. Le squadre dei vigili del fuoco di Arezzo e Montevarchi, coadiuvate da un’autogru inviata da Firenze, hanno lavorato per estrarre le persone rimaste intrappolate tra le lamiere. Presenti anche l’automedica di Arezzo, un’autoinfermieristica e numerosi mezzi di supporto sanitario. Il protocollo maxiemergenza è stato attivato per coordinare l’intervento, che ha visto la collaborazione di Polizia Stradale, personale di Autostrade per l’Italia e altre forze dell’ordine. Il rapido intervento ha permesso di trasportare i feriti negli ospedali della zona, con particolare attenzione al paziente in codice rosso.

Impatto sul traffico

L’Autostrada del Sole è stata chiusa in entrambe le direzioni tra Valdarno e Arezzo, causando code chilometriche e disagi significativi per gli automobilisti. Autostrade per l’Italia ha comunicato: “L’A1 Milano-Napoli è chiusa tra Valdarno e Arezzo e il traffico è bloccato in entrambe le direzioni a causa di un incidente avvenuto al km 339 in cui sono rimasti coinvolti un camion che ha effettuato un salto di carreggiata e più veicoli”. Per chi viaggiava verso Bologna, è stato consigliato di uscire a Valdichiana, percorrere la Siena-Bettolle e rientrare a Valdarno. Per chi era diretto a Roma, l’indicazione era di uscire a Firenze Impruneta, seguire la direzione per Siena e rientrare a Valdichiana tramite il raccordo Siena-Bettolle. Le operazioni di rimozione dei veicoli e di ripristino della carreggiata hanno richiesto diverse ore, con ripercussioni sulla viabilità regionale.