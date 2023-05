Aveva 21 anni

Tragico incidente in barca: un giovane agente di polizia ha perso la vita durante una vacanza in Spagna.

Giuseppe Saudella, un poliziotto di soli 21 anni, è deceduto in seguito a un drammatico episodio avvenuto all’estero, mentre era in vacanza con alcuni amici. Originario di San Salvatore Telesino, in provincia di Benevento, Saudella prestava servizio presso la questura di Piacenza da circa due anni, prima nelle pattuglie di strada e successivamente al corpo di guardia.

La tragedia si è consumata lo scorso weekend mentre si trovava in vacanza sull’Isola di Tenerife, nelle Canarie, in Spagna. Secondo quanto finora ricostruito, il ventunenne stava facendo un’escursione in barca con i suoi amici, quando si è tuffato in mare per tentare di disincagliare un’ancora che bloccava la piccola imbarcazione noleggiata per l’occasione. Purtroppo, non è più riemerso in superficie.

Nonostante i soccorsi da parte degli amici, che hanno immediatamente allertato le autorità locali, il corpo di Giuseppe Saudella è stato trovato senza vita sul fondo del mare dopo diverse ore di ricerche effettuate dai subacquei spagnoli. Una volta risolte le questioni burocratiche, la salma del giovane agente farà ritorno in Italia per le esequie nella sua terra natale, nel Beneventano, dove risiedono i suoi familiari.