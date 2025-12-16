Tragedia sulle strade brasiliane, il mondo dei social è sotto shock

Aline Cristina Dalmolin, influencer e life coach molto seguita, è deceduta dopo un violento incidente stradale avvenuto nelle prime ore di lunedì mattina in Brasile.

Aline, 41 anni, viaggiava come passeggera a bordo di una Porsche Macan quando l’auto si è schiantata a forte velocità contro un palo dell’illuminazione pubblica. L’impatto è stato devastante.

Trasportata d’urgenza in ambulanza, la donna è morta durante il tragitto verso l’ospedale dopo aver subito diversi arresti cardiaci. Una fine tragica che ha sconvolto la città di Balneário Camboriú e migliaia di persone che la seguivano ogni giorno sui social.

Il conducente dell’auto, un uomo di 57 anni, sarebbe invece uscito dall’incidente senza riportare ferite visibili. Secondo quanto riferito, avrebbe abbandonato la scena a piedi subito dopo lo schianto.

La fuga dopo l’incidente e l’arresto

Dopo l’impatto, avvenuto nelle prime ore del mattino, alcuni residenti hanno assistito a una scena che ha aggravato ulteriormente la tragedia. Il conducente della Porsche avrebbe lasciato il veicolo distrutto e si sarebbe diretto verso le sponde del fiume Camboriú.

La polizia lo ha rintracciato poco dopo in una zona di mangrovie nelle vicinanze. Le condizioni in cui è stato trovato hanno sollevato forti sospetti.

Un portavoce della polizia ha spiegato: “I residenti hanno riferito che il conducente del veicolo, responsabile dell’incidente, è uscito dall’auto e si è diretto verso le sponde del fiume Camboriú. È stato localizzato dalla polizia in una zona di mangrovie mostrando chiari segni di intossicazione come linguaggio confuso, difficoltà a camminare, odore di alcol e disorientamento. Non sono state riscontrate ferite evidenti”.

L’uomo è stato arrestato e ora deve rispondere dell’accusa di omicidio stradale con guida in stato di ebbrezza. Al momento non è noto quale fosse il rapporto tra lui e Aline Cristina Dalmolin.

Chi era Aline Cristina Dalmolin

Aline non era solo un volto noto sui social. Era un’imprenditrice e una professionista molto stimata nella sua comunità. Insieme ai suoi due fratelli gestiva un grande centro sportivo nella città, un punto di riferimento per atleti e appassionati di fitness.

Parallelamente, lavorava come life coach e aveva costruito nel tempo una vasta comunità online, composta da migliaia di follower che seguivano i suoi contenuti motivazionali, legati alla crescita personale, allo sport e al benessere.

Il messaggio dell’azienda sportiva

La notizia dell’incidente ha spinto la società sportiva di cui Aline faceva parte, Celd Esportes, a diffondere un messaggio ufficiale di cordoglio.

Un portavoce ha dichiarato: “In questo momento di dolore e sgomento esprimiamo le nostre più sincere condoglianze a tutta la sua famiglia, agli amici e ai colleghi.

Aline era una persona di grande valore, la cui dedizione e il cui spirito mancheranno per sempre al nostro team e a tutta la comunità che l’ha conosciuta”.

L’ultimo post e il sogno per il futuro

Poche ore prima della tragedia, Aline aveva condiviso quello che oggi appare come un messaggio carico di significato. Nel suo ultimo post sui social, parlava del futuro e dei suoi obiettivi, affidando un desiderio a un Wish Tree. Il messaggio recitava: “Il 2026 inizia adesso”.

Nel testo che accompagnava il post, Aline scriveva: “Grazie 2025 per avermi mostrato che: la sensibilità non è debolezza, è potere; prendermi cura di me stessa è il più grande atto d’amore; superare le avversità è diventata routine; non ho bisogno di adattarmi per essere completa; la libertà è qualcosa che non mi negherò; non tutti riescono a stare al passo con il mio ritmo”.