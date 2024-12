Ci sono vittime e feriti gravi

Un tragico incidente ha colpito la Norvegia nella giornata di oggi, quando un autobus di linea, con a bordo 58 persone, è uscito di strada ed è finito parzialmente nel lago Asvatne, nella zona di Hadsel, nel Nordland. Il bilancio al momento è di almeno tre morti e quattro feriti gravi, tra cui tre persone che sono state trasportate in elicottero all’ospedale di Stokmarknes. L’incidente è avvenuto nel bel mezzo di una fitta nevicata che ha complicato le operazioni di salvataggio.

Le circostanze dell’incidente

Il bus, partito da Narvik e diretto verso le Isole Lofoten, ha perso il controllo e si è schiantato contro il lago Asvatne, una zona che sfocia nel mare, nei pressi di Raftsundet. Il tragico evento ha coinvolto persone di otto nazionalità diverse, come confermato dalla polizia norvegese, che ha fornito informazioni alle testate locali. Le difficoltà dovute al maltempo hanno ostacolato le operazioni di salvataggio, rendendo arduo l’arrivo degli elicotteri sul luogo dell’incidente.

Il primo soccorso ha visto l’intervento delle squadre di soccorso, inclusa la Croce Rossa, che ha inviato squadre per cercare di soccorrere le persone coinvolte nell’incidente. Nonostante la difficoltà nelle operazioni, il supporto delle forze di polizia e dei vigili del fuoco ha permesso di soccorrere rapidamente alcuni feriti, che sono stati condotti a un centro di accoglienza a Svolvaer.

La reazione delle autorità locali e internazionali

Le autorità norvegesi, comprese le forze di polizia e il premier Jonas Gahr Støre, hanno espresso il loro cordoglio per l’accaduto, definendo la situazione “molto grave” in quanto ha coinvolto un gran numero di persone. “Questo incidente ha un impatto devastante, e siamo tutti uniti nel nostro impegno per supportare le famiglie delle vittime e le persone coinvolte”, ha dichiarato il premier in una conferenza stampa.

La Farnesina e l’Ambasciata d’Italia a Oslo hanno subito attivato i protocolli per monitorare la situazione, con il ministro Antonio Tajani informato sugli sviluppi. In base alle ultime informazioni, i passeggeri a bordo del bus erano in parte cittadini italiani e provenivano da vari paesi esteri. Le autorità stanno ancora cercando di identificare tutte le vittime e fornire assistenza alle famiglie.

Le indagini in corso

La polizia locale sta lavorando attivamente per stabilire la causa dell’incidente, esaminando attentamente il comportamento del veicolo e le condizioni stradali durante il tragico avvenimento. Le prime ipotesi indicano che il maltempo, combinato con le difficoltà della strada, potrebbe essere stata una causa scatenante. La polizia ha confermato che il bus, della compagnia Boreal, era regolarmente in servizio e che non vi erano segnalazioni precedenti di malfunzionamenti.