A Bellaria Igea Marina (Rimini)

Il giovane ha perso il controllo della moto ed è finito contro due pali della luce. Inutili i tentativi di rianimarlo. Il cordoglio del sindaco: “Un silenzioso abbraccio alla famiglia”.

A Bellaria Igea Marina, in provincia di Rimini, dove un giovane di soli 18 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale.

Il fatto è avvenuto mercoledì, intorno alle 15:40, lungo viale Vittor Pisani, una delle arterie principali della cittadina. La vittima è Evan Oscar Delogu, fratello della conduttrice televisiva Andrea Delogu. Il ragazzo stava viaggiando in sella a una moto Benelli 750 quando, per motivi ancora da chiarire, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo.

Secondo una prima ricostruzione, il 18enne avrebbe iniziato a carambolare lungo la carreggiata, finendo la sua corsa contro due pali della luce. L’impatto, violentissimo, non gli ha lasciato scampo.

I soccorsi: una corsa contro il tempo

I primi ad arrivare sul luogo dell’incidente sono stati i sanitari del 118, che si sono immediatamente resi conto della gravità della situazione. Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’auto medicalizzata, mentre è stata allertata anche l’elimedica da Ravenna, nel tentativo estremo di salvargli la vita.

I soccorritori hanno avviato subito le manovre di rianimazione, ma nonostante gli sforzi incessanti del personale medico, il cuore del giovane non ha mai ripreso a battere. Dopo lunghi minuti di tentativi, il medico ha potuto solo constatarne il decesso.

Le indagini: dinamica ancora da chiarire

Sul luogo della tragedia sono giunti anche gli agenti della Polizia Locale di Bellaria Igea Marina, che hanno immediatamente provveduto a chiudere al traffico viale Pisani per effettuare i rilievi necessari e cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

A quanto risulta al momento, non sarebbero coinvolti altri veicoli nel sinistro: si tratterebbe dunque di una perdita di controllo autonoma. Tuttavia, per maggiore certezza, è stato disposto il sequestro della moto su ordine del pubblico ministero di turno, prontamente informato del decesso.

Il dolore della comunità: “Ci stringiamo alla famiglia”

La notizia della tragica morte di Evan Oscar Delogu ha suscitato profondo cordoglio nella cittadina romagnola e ben oltre, vista anche la notorietà della sorella del ragazzo.

Il sindaco di Bellaria Igea Marina, Filippo Giorgetti, ha affidato il suo dolore a un breve ma toccante messaggio pubblicato sui social:

“Col cuore colmo di tristezza – scrive – ci stringiamo in un silenzioso abbraccio alla famiglia colpita da questa tragedia”.