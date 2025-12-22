Famiglie e viaggiatori in partenza dal Regno Unito sono stati evacuati da un aereo Ryanair dopo un incidente avvenuto sulla pista dell’aeroporto di Edimburgo.

L’aereo, diretto a Faro, in Portogallo, è stato coinvolto in una collisione con un camion di rifornimento di carburante mentre si preparava al decollo. L’impatto non ha causato feriti ma ha reso necessario lo sbarco immediato dei passeggeri e la sostituzione del velivolo.

L’incidente all’aeroporto di Edimburgo

L’incidente si è verificato intorno alle 10 del mattino presso l’Edinburgh Airport. Secondo quanto comunicato dallo scalo, l’estremità dell’ala dell’aereo Ryanair ha urtato la cabina di un camion cisterna durante le operazioni a terra.

L’aeroporto ha confermato che non ci sono state conseguenze sugli altri voli in partenza o in arrivo e che l’allarme è rientrato “entro 30 secondi”. Nonostante questo, per motivi di sicurezza, tutti i passeggeri sono stati fatti scendere dal velivolo.

Passeggeri evacuati e volo riprogrammato

Dopo l’evacuazione, i viaggiatori sono stati trasferiti nel terminal mentre la compagnia aerea organizzava una soluzione alternativa. Secondo le informazioni disponibili, i passeggeri hanno successivamente imbarcato su un volo sostitutivo, decollato dopo le 12.30.

Un portavoce di Ryanair ha dichiarato: “Questo volo da Edimburgo a Faro si stava preparando alla partenza quando l’estremità dell’ala è entrata in contatto con la cabina di un camion di carburante. I passeggeri sono sbarcati normalmente ed è stato predisposto un aereo sostitutivo per operare il volo verso Faro”.

La testimonianza di un passeggero

Nessuna persona risulta ferita nell’incidente. Un passeggero ha raccontato a The Scottish Sun che “per fortuna non stavamo andando a una velocità elevata”. “È stato spaventoso – il pilota ha parlato all’interfono e ha cercato di far sembrare la situazione meno grave di quanto apparisse”. “Non possono più usare quell’aereo”.