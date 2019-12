Il pazzesco incidente accaduto a un quattordicenne inglese dalla guida imprudente

Incidente shock, per un quattordicenne inglese alquanto imprudente: si è causato l’inversione di uno scroto e una gravissima lesione al pene e al perineo. Lo riporta il BMJ, rivista britannica che pubblica ricerche e casi particolari che riguardano la medicina.

Il ragazzino viaggiava a passo d’uomo, a ridosso del marciapiede, reggendo il manubrio della sua bici con una mano, mentre con l’altra reggeva una lattina. Si è scontrato con un’auto parcheggiata e il manubrio gli ha perforato il lato sinistro dell’inguine, in pratica impalandolo.

Il ragazzino è stato portato in un pronto soccorso, a Oxford, dove la diagnosi è stata terrificante. La lacerazione ha penetrato per 12-14 cm dall’inguine sinistro attraverso il pube a destra e 10 cm inferiormente nel perineo. Ciò ha causato l’inversione dello scroto sinistro e parzialmente scarnificato il pene. Il corpus cavernosa e la tunica vaginale sono stati esposti fino al livello dell’anello inguinale superficiale.

Il ragazzino è stato operato e i danni vascolari e muscolari sono stati risolti, ma i medici non sono in grado di dire se, in futuro, ci saranno conseguenze per la sua normale attività sessuale.

Un caso che fa statistica, spiega il BMJ, perché la letteratura sulle lesioni da impalamento del manubrio è scarsa e la maggior parte delle lesioni da degenerazione del pene descritte in letteratura deriva da meccanismi alternativi.