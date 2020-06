È successo in provincia di Brescia

Ad Agnosine, in provincia di Brescia, un giovane di 21 anni è morto dopo essere stato schiacciato dalla sua auto, scivolata in un dirupo per 15 metri.

L’incidente è avvenuto sotto gli occhi della fidanzata della vittima, una 17enne, che stava aiutando il ragazzo a spostare l’auto, rimasta impantanata nel fango.

Come si è appreso, durante la manovra, con lui a terra a spingere l’auto e lei al volante, la vettura è scivolata e ha travolto il giovane, morto sul colpo.

La ragazza non ha riportato ferite ma è stata portata in ospedale perché sotto shock.

Il personale del 118, purtroppo, non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 21enne e i carabinieri stanno indagando per accertare eventuali responsabilità.