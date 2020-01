A Roma

Giancarlo Magalli, il popolare conduttore televisivo della Rai, è rimasto fortunatamente illeso dopo un incidente stradale avvenuto ieri sera – venerdì 24 gennaio – a Roma, sulla Cassia Bis.

L’auto di Magalli, 72 anni, una Smart, per cause ancora da accertare, si è schiantata contro il guard rail ed è andata distrutta. Lo stesso conduttore, su suo profilo Facebook, ha pubblicato le immagini dei danni subiti dalla sua vettura, scrivendo queste parole: «Incidente brutto ma non si è fatto male nessuno, per fortuna».

Marcello Cirillo, contattato da Dagospia, giunto sul posto dell’incidente, ha affermato: «È stato un miracolo, l’auto era un cartoccio. Nessuno poteva credere che da quelle lamiere qualcuno potesse uscire vivo. Giancarlo è stato miracolato, per fortuna».