In provincia di Cosenza

Altro incidente stradale mortale sulle strade italiane, stavolta in provincia di Cosenza, in Calabria.

Due veicoli, una Mercedes Classe C e una Ford Fiesta, si sono scontrati frontalmente dopo le 20 di ieri sera, lunedì 1° maggio, tra i comuni di San Marco Argentano e Mongrassano. Purtroppo, il conducente della Fiesta è deceduto sul colpo, mentre altre quattro persone sono state estratte dalle auto ferite e sono state trasportate in ambulanza all’ospedale di Cosenza.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi del sinistro, mentre i vigili del fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza la strada.

Come riportato da Lametino.it, la vittima è un giovane di 23 anni, M.R. di San Marco Argentano.