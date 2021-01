È successo in India

Un vasto incendio è scoppiato nel sito del più grande produttore mondiale di vaccini contro il coronavirus, il Serum Institute of India (SII).

Nello stabilimento di Pune, in India, vengono prodotti milioni di dosi del vaccino Covidshield, sviluppato da AstraZeneca e dall’Università di Oxford.

Tuttavia, una fonte dell’istituto ha detto al tabloid britannico Metro che la produzione del vaccino non sarà influenzata.

I media locali hanno riportato che l’incendio è scoppiato in un cantiere situato presso la struttura che si estende su 100 acri. La causa del rogo deve ancora essere stabilita.

Adar Poonawalla, CEO e proprietario di SII, ha dichiarato su Twitter: «Grazie a tutti per la vostra preoccupazione e le vostre preghiere. Finora la cosa più importante è che non ci siano state vittime o ferite gravi a causa dell’incendio, nonostante alcuni piani siano stati distrutti».

L’ufficio dei vigili del fuoco di Pune ha riferito all’agenzia di stampa Reuters che cinque camion dei pompieri sono stati inviati al sito. «Non abbiamo altre informazioni … sull’entità dell’incendio o se qualcuno è intrappolato», ha detto un funzionario.

L’India ha esportato il suo primo lotto di vaccino Covishield mercoledì scorso in Bhutan e nelle Maldive. Ha anche inviato due milioni di dosi in Bangladesh e 1 milione in Nepal.

L’India prevede di distribuire 20 milioni di dosi ai Paesi vicini dell’Asia meridionale, seguiti da America Latina, Africa e Asia centrale.