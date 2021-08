È successo in India

Un aereo della Biman Bangladesh Airlines ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Nagpur, in India, venerdì mattina, 27 agosto, dopo che il pilota ha avuto un infarto ed è crollato nella cabina di pilotaggio.

«Il copilota ha effettuato l’atterraggio di emergenza del volo Muscat-Dhaka BG 022 della Biman Bangladesh Airlines intorno alle 11.40 dopo che il pilota, il capitano Naushad, è crollato in cabina di pilotaggio a causa di un problema di salute. È stato portato d’urgenza in un ospedale, dove è stato diagnosticato che aveva avuto un grave attacco di cuore. È in condizioni critiche», ha detto il Senior Airport Manager Abid Ruhi.ot.

«A bordo c’erano 126 passeggeri, escluso l’equipaggio. Stanno attendendo un volo alternativo organizzato dalla compagnia aerea», ha aggiunto.

Il capitano Nawshad Ataul Quaiyum non ce l’ha fatta: è morto ieri mattina. Aveva 44 anni. La notizia è stata confermata dal presidente della Bangladesh Airlines Pilot Association, il capitano Mahbubur Rahman. Il capitano Nawshad era stato trasferito in rianimazione subito dopo essere stato ricoverato al Kingsway Hospital di Nagpur.

Nato nel 1977, Nawshad era entrato in Biman nel 2002. Ha iniziato come primo ufficiale di A310 e Boeing 777. Successivamente è diventato pilota di Boeing 737.

Suo padre, il defunto Abdul Quaiyum, era anche un capitano della compagnia di bandiera nazionale. Il capitano Nawshad lascia la moglie, due figlie e un figli.