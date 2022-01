Cosa dicono gli esperti

Un gruppo di scimmie ha ucciso un bambino di due mesi a Baghpat, in India, annegandolo in una cisterna d’acqua. Stando a quanto ricostruito dai media locali, il piccolo stava dormendo accanto alla nonna in una stanza vicino a un terrazzo quando le scimmie sono entrate dalla porta aperta e lo hanno trascinato via.

Un ufficiale della stazione di polizia locale di Chandinagar ha riferito al Times of India che il piccolo galleggiava senza vita nel serbatoio dell’acqua. Inoltre, gli agenti forestali sono in azione per intraprendere “azioni necessarie” contro le scimmie perché sono diventate una “minaccia”.

La dottoressa Jessica Mayhew, professoressa associata e direttrice del Primate Behaviour and Ecology Program presso la Central Washington University, ha spiegato a Newsweek che, sebbene non si tratti del primo incidente del genere, il comportamento delle scimmie è “non comune”, descrivendo la notizia come “assolutamente straziante”.

“Ho molte domande: Di che specie sono? In quante erano? Come erano le precedenti interazioni tra quelle scimmie e quella famiglia? Il contesto è fondamentale”, ha proseguito la professoressa. E ancora: “Ricordo che le interazioni uomo-fauna selvatica possono sfociare in un conflitto sfortunato. È il rischio della convivenza da tenere a mente mentre ci stiamo confrontando a livello globale sul tema del cambiamento climatico“.

La dottoressa Erin R. Vogel, primatologa e professoressa alla Rutgers University, Stati Uniti d’America, ha detto, sempre a Newsweek, che incidenti come questo possono verificarsi quando le scimmie si abituano eccessivamente alla presenza degli esseri umani: “Quello che posso dire è che le scimmie sono molto curiose e alcune specie come i macachi possono essere aggressivi se eccessivamente abituati alla presenza umana. Penso che volessero intenzionalmente affogare il bambino? Molto probabilmente no. Ci sono casi di scimpanzé e babbuini in Uganda che attaccano neonati e bambini piccoli senza la vicinanza degli adulti e altri casi sono stati segnalati in India con macachi. I primati sono molto curiosi e alcune specie possono mostrare il loro predominio attraverso delle ‘esibizioni’ come, per l’appunto, portare via un bambino”.