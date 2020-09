Succede in Indonesia

In tutto il mondo i governi stanno adottando misure sempre più rigorose per cercare di limitare la diffusione del coronavirus. Nonostante ciò, però, un po’ dovunque si sta anche assistendo a una tendenza anti-mascherina.

Ebbene, in Indonesia, nell’isola di Seram, un funzionario locale di nome Suyono ha avuto l’idea di punire coloro che decidono di andare in giro senza la mascherina in un modo molto particolare: scavare le tombe per le vittime del Covid-19.

Di conseguenza, l’uomo ha già mandato otto persone a lavorare nel cimitero del villaggio di Ngabetan. A Tribun News il funzionario ha dichiarato: «Al momento ci sono soltanto tre becchini, quindi ho pensato che sarebbe stato utile mettere queste persone a lavorare insieme a loro. Si spera che questa ‘punizione’ crei un effetto deterrente contro chi viola le misure anti Covid-19».

Secondo USA Today, due persone vengono assegnate a ciascuna tomba. Il primo scava e il secondo si occupa di disporre all’interno dei pezzi di legno per sostenere i corpi. In Indonesia, infatti, i morti generalmente non vengono sepolti all’interno di bare.

In quella parte di monte ci sono stati oltre 230mila casi di coronavirus e quasi 9mila morti.