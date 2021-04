È successo in Indonesia

In Indonesia due turisti social influencer rischiano l’espulsione.

due turisti rischiano l’espulsione. La coppia si è presa beffe delle norme anti Covid-19 .

. I due hanno poi realizzato un video per scusarsi.

A due social influencer sono stati sequestrati i passaporti dopo che uno aveva filmato l’altra in un supermercato con una mascherina protettiva dipinta sul viso. Ne parla Unilad.

Josh Paler Lin e Leia Se hanno realizzato il video in un negozio a Bali, in Indonesia, dove la coppia si aggirava per gli scaffali.

L’influencer si era dipinta il viso per far sembrare che stesse indossando una mascherina facciale usa e getta di colore blu, con tanto di linee bianche per imitare le cinghie ma, dopo la condivisione del video sui social, la polemica si è accesa subito.

Dopo che il video è diventato virale, le autorità indonesiane hanno confermato che alla coppia è stato sequestrato il passaporto e che le autorità stanno considerando anche l’espulsione. Infatti, Josh è un cittadino taiwanese, mentre Leia è cittadina russa.

Un portavoce dell’ufficio regionale per il Ministero della legge e dei diritti umani ha comunicato che gli ufficiali dell’Agenzia per l’ordine pubblico avrebbero presto interrogato gli influencer: «Dopodiché saranno esaminati insieme all’immigrazione per prendere la decisione se espellerli o meno».

Dewa Nyoman Rai Dharmadi, capo della polizia del servizio civile di Bali, ha anticipato che l’Agenzia prevede di emettere una lettera che ne raccomanda l’espulsione perché le azioni di Josh e Leia hanno violato le regole anti Covid-19. «Non solo le hanno violate ma hanno anche provocato deliberatamente in pubblico, quindi è giusto sanzionarli più severamente, non solo con una multa ma anche con l’espulsione».

I cittadini stranieri, in Indonesia, sono soggetti a una multa di 1 milione di IDR (quasi 57 euro) la prima volta che vengono scoperti senza mascherina in pubblico perché è obbligatoria. In caso di seconda violazione, invece, può scattare l’espulsione.

Dopo quanto successo, i due social influencer hanno condiviso un video con le scuse, affermando che non volevano mancare di rispetto alle regole né incoraggiare gli altri a non indossare le mascherine ma volevano semplicemente «intrattenere i follower».

IL VIDEO: