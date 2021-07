È successo in Indonesia

In Indonesia una donna è stata bastonata in pubblico soltanto per essere stata «troppo vicina» al suo fidanzato. Ne dà notizia The Sun.

Le terribili immagini mostrano la donna, vestita con un hijab bianco, inginocchiata a terra. Una persona, in abito marrone e con il viso coperto, alza un bastone, che sembra fatto di bambù, per prepararsi a colpire la donna.

Stando a quanto si è appreso, la donna sarebbe stata bastonata da un membro della polizia della Sharia come punizione, secondo le leggi della provincia di Aceh, per essere stata sorpresa troppo vicina al suo ragazzo. Anche il fidanzato della donna è stato bastonato pubblicamente.

Il fattaccio è avvenuto ieri, giovedì 8 luglio, a Banda Aceh, la capitale e la città più grande della provincia di Aceh, profondamente conservatrice in cui la maggioranza dei residenti è musulmana ed è l’unica area del Paese con l’autonomia per far rispettare la legge della Sharia.

Le fustigazioni sono eseguite dalle autorità per una serie di reati, tra cui consumo di alcolici, adulterio e rapporti sessuali prematrimoniali o omosessuali.

Dal 2018, inoltre, è vietato alle coppie non sposate di sedersi allo stesso tavolo in ristoranti e bar. Sempre in quell’anno è stato deciso di porre fine alle fustigazioni pubbliche e di eseguirle in prigione.

La punizione più feroce consiste in 100 frustate, che vengono somministrate per i crimini più gravi insieme al carcere.