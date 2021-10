È successo in Inghilterra

Una ragazza di 15 anni è morta di Covid-19 il giorno in cui doveva essere vaccinata. Lo racconta la BBC.

Jorja Halliday, di Portsmouth, è morta martedì scorso, 28 settembre, al Queen Alexandra Hospital, quattro giorni dopo aver ricevuto un tampone positivo al coronavirus. Sua madre, Tracey Halliday, 40 anni, ha raccontato che la studentessa era una «ragazza amorevole, kickboxer di talento e aspirante musicista».

Jorja aveva cancellato il suo appuntamento per il vaccino perché era in isolamento. La signora Halliday ha detto che la morte di sua figlia è stata «straziante» ma ha elogiato il personale ospedaliero che ha fatto «tutto il possibile per salvarla». Ha spiegato che Jorja ha sviluppato sintomi simil-influenzali il fine settimana prima del decesso. Ha fatto un test molecolare che è risultato positivo quindi si è isolata a casa sabato 25 settembre.

I sintomi di Jorja hanno continuato a peggiorare e lunedì 27 settembre non riusciva a mangiare perché le faceva male la gola e le erano stati dati degli antibiotici. La signora Halliday ha raccontato che le condizioni della figlia sono peggiorate e quando è stata visitata da un medico l’hanno ricoverata in ospedale perché la sua frequenza cardiaca era «il doppio di quella che avrebbe dovuto essere».

La donna ha detto: «Hanno capito quanto fosse serio e mi era ancora permesso di toccarla, tenerle la mano, abbracciarla e tutto il resto. Me lo hanno permesso. Non riesco a capire che sia successo. Sono stato con lei tutto il tempo».

Il personale ospedaliero ha cercato di attaccare Jorja a un ventilatore in modo che il suo corpo potesse riprendersi ma la signora Halliday ha raccontato che la sua frequenza cardiaca non si è stabilizzata e «non ha potuto sopportare lo sforzo». La ragazza non aveva condizioni di salute pregresse. I risultati preliminari dopo il ricovero in ospedale hanno indicato che Jorja aveva una miocardite da Covid-19, un’infiammazione cardiaca causata dal virus.

