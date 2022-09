È successo in Inghilterra

Nel Regno Unito un uomo è stato colpito da un fulmine mentre giocava ai videogame nel soggiorno di casa sua.

La vicenda

Aidan Rowan stava giocando alla PlayStation quando un fulmine lo ha colpito la scorsa settimana, lunedì 5 settembre. Il 33enne ha raccontato di avere avvertito un “forte crack” seguito da una “sensazione di pesantezza” intorno alle 22:30.

Rowan, che vive nell’Oxfordshire con il marito Aaron, è crollato a terra ed è stato portato d’urgenza in ospedale, dove i medici gli hanno detto che era stato colpito da un fulmine.

L’uomo a Oxford Mail ha affermato: “Ero sul divano e stavo giocando nel ruolo di un gatto randagio mentre fuori tuona”. Il riferimento è a Stray, dove il protagonista è un felino che si perde durante un temporale.

“C’è stato un tuono molto forte – ha proseguito Rowan – e ho avvertito una sensazione molto pesante dappertutto e poi un forte calore sul mio braccio destro dove adesso ci sono ustioni”. Gli ci è voluto circa un minuto per riprendere i sensi e, una volta cosciente, ha scoperto che il braccio stava bruciando. E ancora: “Ho chiesto ad Aaron cosa fosse quell’odore ed ero io… Poi, ha chiamato i suoi genitori per portarm in ospedale”.

L’uomo è stato, quindi, portato d’urgenza al John Radcliffe Hospital dov’è stato tenuto sotto controllo per alcune ore e controllato da nove medici di diversi dipartimenti. In un post su Instagram, Rowan ha detto che dopo cinque ore in ospedale, gli è stato detto di essere stato colpito da un fulmine tramite una finestra aperta.

L’uomo è stato dimesso dall’ospedale, sta bene, anche se prova ancora dolore e mal di testa e ha i segni di bruciature lungo il braccio…