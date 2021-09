È successo in Inghilterra

Un uomo di 80 anni è morto dopo essersi tuffato in un canale per salvare la vita della figlia 20enne in difficoltà. È successo in Inghilterra. L’anziano è annegato nel Canale di Bude, in Cornovaglia, mercoledì scorso, 1 settembre, intorno alle 17.20. Lo racconta il Daily Mail.

L’uomo si è tuffato nell’acqua gelata per cercare di salvare la donna dall’annegamento ma, a sua volta, è annegato, mentre la figlia è stata tirata fuori dall’acqua dai passanti.

Un’altra figlia dell’80enne sui social media ha ringraziato «gli incredibili passanti che si sono fermati per aiutare durante l’incidente al Canale di Bude in cui mio padre ha tragicamente perso la vita per salvare mia sorella».

E ancora: «Siamo profondamente scioccati, naturalmente, ma siamo stati rincuorati da chi ha aiutato. Io e la mia famiglia vogliamo esprimere la nostra profonda gratitudine per tutte le persone coinvolte».

La donna è stata portata in ospedale per ricevere le cura del caso mentre un portavoce della polizia ha confermato che l’uomo di 80 anni è morto.

«I servizi di emergenza sono stati chiamati alle 17:20 al Canale di Bude a seguito di segnalazioni di preoccupazione per il benessere di due persone in acqua. Una donna di circa 20 anni è stata tirata fuori dall’acqua da alcuni passanti e portata in ospedale con un’ambulanza terrestre. Un uomo di 80 anni è stato confermato deceduto sulla scena. I suoi parenti più prossimi sono stati informati», recita il verbale della polizia.