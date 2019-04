Con un video pubblicato sul suo profilo Facebook, l’ex pm Antonio Ingroia ha dato ieri sera la sua versione su quanto accaduto il 19 aprile all’aeroporto di Parigi.

“Siamo qui per smentire false notizie – afferma Ingroia accanto alla moglie Giselle Oberti -. Uno dei problemi principali che abbiamo nel nostro Paese è quello della disinformazione e delle fake news. Spesso in nome della sicurezza si fanno abusi e poi la stampa fa la sua parte. Sono stato anche io vittima di questo uso pretestuoso della sicurezza”.

Dopo il preambolo Ingroia racconta la sua versione dei fatti “C’è stato un banale litigio per una questione di posti a sedere sull’aereo di Air France, il comandante ha preso ovviamente posizione a favore del membro dell’equipaggio con cui avevo litigato e si è arrivati al punto che ha deciso che io costituissi un pericolo per la sicurezza. Si sono inventati che io fossi ubriaco: tutto falso. Come è falso che sia stato ‘rispedito’ in Italia: ho proseguito poi il mio viaggio e sono qui in America Latina”.

Le notizia giunte in Italia alla vigilia di Pasqua raccontavano che all’ex Pm era stato impedito di prendere un volo dall’aeroporto di Parigi perchè sorpreso ubriaco al momento dell’imbarco. Ora l’avvocato Ingroia conferma che gli è stato impedito di prendere il vole in questione ma per decisione del comandante dell’aereo a causa di un litigio con un membro dell’equipaggio sull’assegnazione dei posti