Migliaia di segnalazioni da tutta Italia

Instagram, WhatsApp e Messenger di Facebook sono down dalle 18.15 circa di oggi, venerdì 19 marzo. Quindi, tutte e tre le APP che appartengono all’azienda di Menlo Park.

E, come succede spesso in questi casi, la discussione sui down si sposta su Twitter dove sono di tendenza gli hashtag #whatsappdown e #instagramdown.

In pratica, si lamenta l’impossibilità ad inviare e ricevere messaggi in molti Paesi del mondo.

Su DownDetector, inoltre, sono davvero migliaia le segnalazioni sul KO delle due applicazioni. Instagram e WhatsAPP sembrano avere problemi di connessione al server. I social e i servizi di messaggistica del gruppo che fa capo a Mark Zuckerberg, infatti, non permettono sdi inviare e ricevere dati o danno errore in fase di accesso.

Al momento non ci sono commenti ufficiali sui disservizi.

Funzionano regolarmente Twitter e Telegram.