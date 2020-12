Iran, oltre 2mila cani nutriti al giorno dai volontari (VIDEO)

Redazione di

04/12/2020

In Iran c’è un’associazione di animalisti che, ogni giorno, si prende cura di oltre 2mila cani. Le immagini stanno facendo il giro del mondo. In un video, pubblicato su Newsflare, ripreso il 16 novembre scorso, si osserva una ‘marea’ di cagnolini che corrono verso un uomo con bacinelle di cibo. Succede al rifugio di Kerman, dove i cani, nonostante siano tantissimo, ricevono cure adeguate. Il centro di assistenza per gli animali è stato aperto cinque anni fa, come riferito da un volontario di nome Soma, ma i proprietari precedenti non fornivano le cure sufficienti agli animali: «Era una situazione orribile – ha detto – ma le cose ora stanno migliorando. Due mesi fa la signora con cui lavoro ha presto in gestione il rifiuto e, con molto duro lavoro, stiamo ora portando a termine tutto il lavoro, dando da mangiare ai cani e cercando di dargli la vita migliore possibile». I cani possono essere adottati negli Stati Uniti d’America tramite Paws4Thought. VIDEO: @waltergiannoIn ##Iran, in un rifugio, oltre 2mila ##cani nutriti ogni giorno dai volontari. ##dog ##dogs ##dogsoftiktok ##cane ##dogslove♬ suono originale – Walter Giannò

