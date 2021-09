È successo in Irlanda

Indagini in corso in Irlanda sulla morte del 75enne Joe McCarron all’ospedale universitario di Letterkenny, ricoverato per Covid-19. Un italiano, attivista No Vax, Antonio Mureddu Gravegliu, andando nella struttura sanitaria, ha incoraggiato McCarron ad andarse contro il parere medico.

Come riportato su SundayWorld.com, Mureddu, membro del Movimento per la Libertà sulla Terra (Freedom on the Land Movement), il 14 settembre scorso si è recato in ospedale, senza mascherina, come documentato da un video, e ha detto a McCarron: “Se resti qui, ti uccideranno, ca**o”.

Il video, girato dal complottista, mostra anche Mureddu che dice a McCarron che a casa sarebbe al sicuro. Un medico prova ad intervenire, rivolgendosi a McCarron: “Quello che sta facendo è sbagliato! Sta mettendo in pericolo la sua vita. Ha una malattia molto difficile e non le sto mentendo, potrebbe morire e questa potrebbe essere la sua migliore possibilità in ospedale”. E l’italiano reagisce così: “Meglio se muore in casa che qui”. McCarron, però, ha lasciato l’ospedale con Mureddu ed è tornato a casa ma due giorni è stato ricoverato d’urgenza è posto in terapia intensiva.

McCarron è deceduto in ospedale venerdì scorso, 24 settembre, otto giorni dopo il secondo ricovero. In una dichiarazione rilasciata al Sunday World, le autorità hanno confermato che le circostanze che riguardano la morte di McCarron sono formalmente oggetto di indagine.

Joe McCarron, personaggio pubblico della contea di Donegal, già candidato con il partito Direct Democracy Ireland, è intervenuto in un video successivo, dopo essere tornato a casa, realizzato sempre dal no Vax Antonio Mureddu, accusando l’ospedale di essere maltrattando – mostrando i lividi delle flebo – e sostenendo di sentirsi meglio a casa.