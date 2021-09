È successo in Irlanda

Due giovani fidanzati di Limerick, città dell’Irlanda, sono morti a pochi giorni di distanza. Lo scrive Irish Mirror.

Dale Hannon, 21 anni, è morto il giorno dopo del rientro a Tenerife, in Spagna il 9 settembre, dove la coppia è stata in vacanza, mentre la sua compagna Chloe Higgins, 26 anni, incinta di sei mesi, è deceduta a casa sua venerdì scorso 17 settembre, appena otto giorni dopo. I due erano stati fotografati sorridenti insieme l’8 settembre a Tenerife, il giorno prima della morte di Dale.

Le circostanze del doppio decesso non sono state confermate ma un sacerdote, come riportato sul DailyMail, durante i funerali di Dale, ha esortato i giovani a chiedere aiuto in caso di disagi mentali. Il sacerdote ha detto: «Aiutatevi. Va bene essere vulnerabili, va bene non sentirsi al meglio nel nostro viaggio nella vita. Ma per favore guardatevi intorno. Siamo noi che siamo senza di voi. Siamo quelli che non vedono il vostro sorriso, non sentono le vostre parole o il vostro entusiasmo».

Chloe, a cui sono sopravvissute le sue due figlie Tia e Charley, avute da un precedente relazione, viveva a Sarsfield Barracks, il quartier generale del 12° battaglione di fanteria delle forze di difesa irlandesi. La ragazza sarà sepolta oggi, venerdì 24.

Una donna di nome Natalie Coleman ha postato un tributo su Facebook al 21enne dopo il suo funerale: «Dale Hannon hai ricevuto il miglior addio ed è stato ben meritato. Eri unico nel suo genere, non potrai mai essere sostituito. Ti ameremo e ci mancherai così tanto ragazzo. Spero che tu, Chloe Higgins e la piccola Olivia siate così felici nel regno di Dio».