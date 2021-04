Lo ha detto a Omnibus

Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia ospite di Omnibus .

ospite di . Garavaglia ha affrontato il tema delle isole covid free .

. L’esponente del Governo Draghi ha anche parlato delle riaperture con una data.

Massimo Garavaglia, ministro del Turismo, ospite di Omnibus, a proposito delle isole covid-free anche in Italia, ha affermato: «La Grecia ha tante isole e per quello si sta muovendo in quella direzione, noi potremmo farlo. Il punto è creare meccanismi per cui sia semplice circolare. La direzione mi sembra abbastanza chiara».

Il ministro ha anche detto: «Ci sono attività che si possono aprire dall’oggi al domani come il barbiere. Altre no, come i grandi alberghi. Bisogna monitorare i dati e sulla base dei dati aprire il prima possibile. Abbiamo bisogno di programmare per essere veloci, altrimenti gli altri ci superano. In Francia si parla del 14 luglio, negli Usa del 4 luglio, il 2 giugno è la nostra festa nazionale e potrebbe essere una data delle riaperture per noi».

E ancora: «Noi stiamo lavorando settore per settore per dare date specifiche. Diamo protocolli seri e le date. C’è un dibattito molto ideologico sulle riaperture, noi non siamo ideologici. C’è anche nei media una posizione ideologica, non c’è il bianco o il nero. Dare solo segnali negativi è sbagliato perché l’economia vive anche di aspettative. Monitoriamo settimana per settimana».

Infine, Garavaglia ha detto: «L’anno scorso non sapevano a cosa andavamo incontro, questa volta abbiamo l’esperienza dell’anno scorso e un piano vaccinale che sta procedendo. Lavoriamo al Green Pass che prevede tre condizioni, il vaccino, avere avuto il covid e il tampone negativo. Non è discriminatorio e da noi esiste già in Sardegna. Pensi che bello se l’anno scorso avessimo dato retta a Solinas in Sardegna. È un modello che sta già prendendo piede, perché ad esempio ci sono già numerosi voli che procedono così».