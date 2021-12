Si cercano funzionari per la gestione della nuova banca dati

Apre le sue porte l’ispettorato del lavoro in tutta Italia, anche qui si apre la stagione dei concorsi. In via di pubblicazione un bando in cui si punta ad arruolare complessivamente 1.024 unità all’interno della sua pianta organica. Assunzioni che saranno integrate a scaglioni e gradualmente tra il 2022 e il 2023, ovviamente per chi riuscir a superare l’esame. A sbloccare queste assunzioni il decreto fiscale 2022 e la legge di bilancio 2022 dove sono state inserite le somme necessarie per la copertura dei costi di questo nuovo personale.

A cosa servirà la nuova forza lavoro

Il nuovo decreto fiscale prevede il rafforzamento dell’organico dell’Inl, l’ispettorato nazionale del lavoro. L’obiettivo è quello di integrare la pianta organica necessaria per la gestione della banca dati che è essenziale per l’ispettorato. E’ infatti qui che vengono caricati tutti i dati inerenti le varie ispezioni effettuate dal corpo di vigilanza. Si vuol creare un’unica banca dati con Inail e Asl in materia di lavoro. Le 1.024 assunzioni preventivate avranno un contratto a tempo indeterminato, con inquadramento nell’area terza, posizione economica F1, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto “funzioni centrali”.

I titoli di studio richiesti

Per partecipare al concorso bisognerà avere i seguenti titoli di studio: lauree Magistrali (LM) in LMG/01 Giurisprudenza; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; lauree specialistiche (LS) in 22/S Giurisprudenza; 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica; diploma di laurea (DL) in Giurisprudenza; laurea (L) in L-14 Scienze dei servizi giuridici, L-16 Scienze dell’Amministrazione e dell’organizzazione, L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali.

Come candidarsi

Per questo concorso all’Ispettorato Nazionale del Lavoro occorrerà attendere il nuovo anno e sarà pubblicato sulla gazzetta ufficiale e sul portale web dell’Ispettorato del Lavoro nella sezione dedicata ai nuovi concorsi. Per conoscere in dettaglio i requisiti e i titoli di studio richiesti per il prossimo concorso Ispettorato Nazionale del Lavoro per le assunzioni di Ispettori occorre tuttavia attendere l’uscita del bando.