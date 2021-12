“Una nuova pianta organica che definisca la medicina del territorio del futuro. Tenendo conto soprattutto del personale medico già reclutato per fare fronte all’emergenza sanitaria”. Serve questo per Antonio Dolce della Uil Fpl Sicilia, che guarda positivamente al piano dell’assessore Razza.

Dubbi sui non specialisti

“Bene proroghe e nuovi contratti ma vogliamo saperne di più. I dubbi riguardano i medici non specialisti e i cui contratti sono ormai prossimi alla scadenza. Ma anche gli amministrativi e gli operatori socio sanitari che sino a oggi hanno svolto un ruolo cardine, informatizzando i dati che prima erano solo su carta e supportando i medici nelle vaccinazioni domiciliari. Lavoratori senza tutele contrattuali, con indennità festive non pagate e che non hanno usufruito di ferie e tredicesima. Per questi motivi, e per ripagare il loro impegno mostrato durante la pandemia, chiediamo subito la trasformazione del loro contratto, da co.co.co a tempo determinato. Tutto in attesa della stabilizzazione”.

Tutta la Sicilia un cantiere’ sanitario

“Non c’è provincia e non c’è territorio della Sicilia che non sia interessato da un intervento di ricostruzione edilizia o di miglioramento tecnologico. È il lavoro di quattro anni. Questa è una struttura che si pensava rimanesse una cattedrale nel deserto che per molti anni la Regione non era riuscita a completare. Adesso si chiude la fase di completamento”. Lo ha detto l’assessore alla Salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza, all’inaugurazione del nuovo pronto soccorso dell’ospedale San Marco nel rione Librino di Catania.

Il piano per le isole minori

E’ stata approvata il 7 dicembre in Commissione Salute all’Ars, la risoluzione che ha come prima firmataria Elvira Amata, capogruppo di Fratelli d’Italia, che impegna il governo regionale a valutare l’opportunità di sollecitare le aziende nella cui competenza rientrano i presidi delle isole minori a procedere alla stipula di apposite convenzioni per fornire le professionalità carenti, disciplinandone in linea con le previsioni e i contenuti del contratto di lavoro i turni, i limiti orari d’impiego il compenso e le modalità di svolgimento.