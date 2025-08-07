Le previsioni

Un’ondata di caldo africano investe l’Italia a partire dal weekend, con temperature fino a 38-39 gradi e afa in aumento. Sole prevalente, ma possibili temporali al Nord dopo Ferragosto.

Un anticiclone subtropicale di origine africana riporta l’Italia sotto una cappa di caldo intenso. Dopo una fase estiva più fresca, dominata dall’anticiclone delle Azzorre, le temperature tornano a salire. “Da oggi, e soprattutto nel weekend, l’anticiclone africano dominerà l’Europa centro-meridionale, coinvolgendo anche l’Italia, che sperimenterà una nuova ondata di caldo”, spiega Manuel Mazzoleni, meteorologo di 3bmeteo.com. Questo fenomeno, già attivo in Europa occidentale, ha segnato record storici, con 44,3 gradi a Pinhao, in Portogallo, e 36,6 gradi a Sète, in Francia, record per agosto.

Temperature record in Europa

L’anticiclone tropicale ha già investito l’Europa occidentale, portando temperature estreme. In Portogallo, la colonnina di mercurio ha raggiunto valori mai registrati prima, mentre in Francia le temperature hanno toccato picchi significativi. “Queste masse d’aria roventi, pur non raggiungendo i 28-30 gradi a 1.500 metri come lo scorso giugno, si attestano comunque sui 24-25 gradi e inizieranno a lambire l’Italia nei prossimi giorni”, precisa Mazzoleni. L’Italia si prepara così a un weekend di caldo intenso, con massime che supereranno i 35 gradi da Nord a Sud.

Picchi di 38 gradi nel weekend

Tra sabato e domenica, le temperature saliranno vertiginosamente. In Val Padana e nelle aree interne delle regioni tirreniche centrali si attendono picchi di 36-38 gradi. Anche il Sud non sfuggirà al caldo, con valori simili su Tavoliere, Metapontino, Beneventano e le zone interne di Sicilia e Sardegna. L’afa aggraverà il disagio, con un aumento dell’umidità che renderà le giornate opprimenti, soprattutto nelle grandi città. “Le notti tropicali saranno frequenti, con minime che faticheranno a scendere sotto i 24-25 gradi”, sottolinea Mazzoleni.

Caldo fino a Ferragosto

L’ondata di caldo persisterà almeno fino a Ferragosto. Le previsioni indicano temperature massime oltre i 30 gradi su tutto il territorio nazionale. “Nella Solennità dell’Assunzione, le massime potrebbero superare i 35 gradi al Nord, specialmente in Val Padana centro-orientale, e nelle aree interne del Centro. Al Sud, si potrebbero sfiorare i 38-39 gradi in Puglia e Basilicata”, aggiunge il meteorologo. Il sole dominerà quasi ovunque, con qualche isolato temporale diurno sulle Alpi.

Prospettive post-Ferragosto

Un lieve cambiamento potrebbe arrivare dopo Ferragosto. “Correnti più fresche potrebbero lambire il Nord Italia, portando un leggero calo delle temperature”, spiega Mazzoleni. Tuttavia, al Centro-Sud il caldo potrebbe intensificarsi ulteriormente nella seconda decade di agosto. La settimana successiva vedrà ancora temperature elevate, soprattutto al Sud, con l’anticiclone africano che manterrà la sua influenza. Per il weekend del 16-17 agosto, si ipotizzano temporali più frequenti al Nord, ma le previsioni richiedono conferme.

Sole prevalente, ma attenzione ai temporali

L’alta pressione garantirà condizioni di stabilità, con sole prevalente su gran parte del Paese. Tuttavia, le Alpi, le Prealpi e, in misura minore, l’Appennino potrebbero vedere locali temporali diurni. “Fino a venerdì, il tempo resterà stabile, ma nel weekend successivo potrebbero verificarsi rovesci più significativi al Nord”, conclude Mazzoleni. Gli italiani si preparano dunque a un’estate che non concede tregua, con il caldo come protagonista indiscusso.