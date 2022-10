Aveva 87 anni

La leggenda del rock’n’roll Jerry Lee Lewis è morto all’età di 87 anni.

Il musicista, autore di successi come Great Balls of Fire e Whole Lot of Shakin’ Going On, è stato uno degli ultimi sopravvissuti all’età d’oro del rock ‘n’ roll di cui facevano parte Elvis Presley e Little Richard. Soprannominato The Killer per il suo modo selvaggio, anticonformista e ribelle di esibirsi dal vivo, Lee Lewis è morto nella sua casa di Memphis, negli Stati Uniti d’America.

Il suo addetto stampa Zach Farnum ha dichiarato: “Lewis, forse l’ultima vera, grande icona della nascita del rock ‘n’ roll, il cui matrimonio di blues, gospel, country, honky-tonk e spettacoli teatrali crudi e martellanti ha ‘minacciato’ un giovane Elvis Presley che lo ha fatto piangere, è morto”.

Jerry Lee Lewis ha avuto una vita privata molto discussa anche per lo scandalo di un matrimonio con una cugina di 13 anni che in seguito ha denunciato violenza fisica e mentale.

Jerry Lee Lewis di recente è entrato nella Country Hall of Fame. La rivista Rolling Stone lo ha inserito al ventiquattresimo posto nella classifica dei 100 migliori artisti di tutti i tempi.