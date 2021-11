Incidente durante il vertice sul clima di Glasgow

Incidente per Joe Biden al vertice sul clima COP26 di Glasgow.

Il presidente degli USA ha emesso un peto vicino alla duchessa Camilla Parker Bowles.

Biden non è nuovo a incidenti imbarazzanti come questo.

Joe Biden, presidente degli Stati Uniti d’America, pare si sia lasciato andare con un peto di fronte alla duchessa di Cornovaglia, Camilla Parker Bowles, al vertice sul clima COP26 a Glasgow, in Scozia, e da quando è successo la consorte del principe Carlo non farebbe altro che parlarne. Lo sostengono i tabloid inglesi.

Il Daily Mail, ad esempio, ha citato una fonte informata, sostenendo che la flatulenza di Biden è stata lunga, rumorosa e impossibile da ignorare. Biden ha incontrato Camilla a un ricevimento alla Kelvingrove Art Gallery, dove erano presenti anche il principe Carlo, il duca e la duchessa di Cambridge e il primo ministro britannico Boris Johnson. Camilla Parker Bowles, sposata con il principe Carlo dal 2005, a quanto pare, è rimasta sbalordita dalla flatulenza.

BIDEN APPISOLATO

Biden ha fatto parlare di sé durante la stessa conferenza anche per essersi appisolato durante le osservazioni dell’apertura dell’evento: ha chiuso gli occhi per 22 secondi prima che un aiutante lo svegliasse. Biden non è riuscito a tenere gli occhi aperti mentre ascoltava Eddie Ndopu, un attivista per i diritti dei disabili, che stava avvertendo circa i pericoli del riscaldamento globale, ovvero l’impatto negativo sulla “nostra capacità di coltivare cibo e persino di sopravvivere”.

Biden è il presidente degli Stati Uniti più anziano di sempre e compie 79 anni questo mese.

L’INCIDENTE IN BAGNO A ROMA

Non si è trattata della prima volta in cui il 78enne presidente degli USA è stato deriso sui social media per un problema altrettanto imbarazzante. Solo qualche tempo fa, ad esempio, si è parlato di un incidente avuto in bagno da Biden durante un incontro con Papa Francesco a Roma, avvenuto il 29 ottobre scorso. In pratica, i suoi pantaloni si sarebbero sporcati di feci.

Il tweet che ha scatenato le voci in Vaticano è stato di Amy Tarkanian, ex presidente del Partito Repubblicano del Nevada e moglie del procuratore repubblicano Danny Tarkanian: “Si dice in giro a Roma che l’incontro di Biden con il Papa sia stato insolitamente lungo perché Biden ha avuto un piccolo ‘incidente in bagno’ in Vaticano e doveva essere risolto prima della sua partenza”, ha scritto la donna.