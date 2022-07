La nota della Casa Bianca

Joe Biden, presidente degli Stati Uniti d’America, è risultato positivo al Covid-19. Ne ha dato notizia oggi, giovedì 21 luglio, la Casa Bianca.

“Questa mattina, il presidente Biden è risultato positivo al test del Covid-19 – si legge nella nota – È vaccinato, ha ricevuto due dosi di richiamo, e presenta sintomi molto lievi. Ha cominciato a prendere il Paxlovid. Coerentemente con le linee guida del CDC (Centers for Disease Control and Prevention, n.d.r.), si isolerà alla Casa Bianca e continuerà a svolgere pienamente tutte le sue funzioni durante questo periodo. Questa mattina è stato in contatto telefonico con i membri del personale della Casa Bianca e parteciperà ai suoi incontri programmati alla Casa Bianca via telefono e Zoom dalla sua residenza”. La Casa Bianca si è impegnata a fornire un aggiornamento quotidiano sullo stato di salute del presidente.

Il Paxlovid è un farmaco antivirale che si assume per bocca. Il trattamento deve essere cominciato il più precocemente possibile e, comunque, entro cinque giorni dall’insorgenza dei sintomi.