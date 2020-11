Infortunio per il presidente eletto degli USA

Infortunio per Joe Biden, presidente eletto degli Stati Uniti d’America: si è fratturato un piede mentre giovava con i suoi cani. Ne dà notizia la BBC.

Biden, 78 anni, si è storto la caviglia dopo essere scivolato mentre era con Major, uno dei due suoi pastori tedeschi. Il democratico è stato visitato da un ortopedico a Newark, in DelaWare, il giorno dopo l’incidente.

Il suo medico personale, Kevin O’Connor, ha informato che le radiografie iniziali non hanno mostrato una «frattura evidente» ma ha disposto una TAC più dettagliata che rivelato che Biden ha subito la frattura di due piccole ossa nel mezzo del suo piede destro. Di conseguenza, il presidente degli USA dovrà indossare uno stivale da passeggio per diverse settimane.

L’attuale presidente in carica degli USA, Donald Trump, ha dedicato un tweet al suo successore: «Guarisci presto!». Infatti, dopo alcune settimane turbolenti, è cominciato il processo di transizione che terminerà il 20 gennaio del 2021.

Per quanto concerne lo stato di salute generale di Biden, per il suo medico è «sano, vigoroso» e «idoneo a svolgere con successo i doveri della presidenza», come riportato in un rapporto sanitario diffuso tempo fa.

Infine, Champ e Major (quest’ultimo adottato da un canile nel novembre 2018) si trasferiranno con Joe Biden e consorte nella Casa Bianca.