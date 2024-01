Disavventura per il noto cantante spagnolo

All’inizio de quest’anno Julio Iglesias ha avuto un’esperienza turbolenta: al suo arrivo all’aeroporto di Punta Cana, è stato sequestrato il bagaglio del famoso cantante spagnolo, 80 anni, dalle autorità della Repubblica Dominicana.

Il motivo? Al suo interno sono stati trovati circa 42 chilogrammi di generi alimentari, inclusi frutta, verdura e legumi.

Gli oggetti specifici nel bagaglio comprendevano rucola, fragole, funghi, pomodori, spinaci e lamponi.

Il programma televisivo Fiesta ha riferito che la sicurezza dell’aeroporto ha esaminato il cibo, e in seguito l’intera faccenda è stata considerata un malinteso.

Questo incidente, avvenuto il 10 gennaio scoro, non è un caso isolato per Iglesias, noto per portare con sé cibo durante i suoi viaggi aerei da Madrid, con una particolare predilezione per vino e prosciutto spagnoli.