Venerdì 4 ottobre è data da segnare in rosso per i fan di The Rock Dwayne Johnson e del wrestling

Dwayne Johnson, l’attore di Jumanji, Fast and furious e Baywatch, l’uomo ritenuto “il più sexy del mondo” qualche anno fa, lascia momentaneamente il cinema e torna all’antico amore, il wrestling. “Torno a casa”, ha scritto in un post su Instagram per annunciare il ritorno sul ring, venerdì prossimo, per Smackdown.

Johnson ha ormai 47 anni e dal 2013 ha lasciato, di fatto il wrestling, di cui è stato più volte campione del mondo, per il cinema. E’ stato wrestler dell’anno del 2000 ed è secondo nella lista dei 500 migliori lottatori dello stesso anno. La sua carriera cinematografica è cominciata con una comparsa nel film La Mummia, del 2001, come Re Scorpione, personaggio che interpretò in un film dell’anno dopo. Poi ha conquistato una enorme popolarità, tra ruoli drammatici alternati a commedie che gli hanno fruttato cachet da milioni di dollari (84 milioni, secondo Forbes, soltanto nel 2018) e premi di secondaria importanza, oltre a un enorme gradimenti tra il pubblico femminile, tanto da diventare l’uomo più sexy al mondo, secondo People.

Il primo amore, però, non si scorda mai e così ha deciso di tornare a combattere, a 47 anni. In fondo, anche se diverso, il wrestling è soprattutto spettacolo e finzione. “FINALMENTE … Torno a casa nel mio universo @WWE.

Questo venerdì sera, tornerò per il nostro debutto di SMACKDOWN! LIVE su @FOXTV.

Sono stato abbastanza fortunato ad avere una carriera così trascendente al di sopra e ben oltre i miei sogni più sfrenati. Sono stato benedetto con molti onori nel corso degli anni, ma nessuno più grande di quello di essere #thepeopleschamp. E non c’è posto come casa”, ha scritto come commento al post in cui annuncia con un video la sua rentrèe.