Guardate la scena davvero divertente, nei minuti finali di Usa-Brasile dei Mondiali di basket

La partita dei Mondiali di basket non si stava mettendo bene, per il suo Brasile, nei minuti finali della partita contro gli Usa, ma la tifosa non ha voluto rinunciare a mostrare al pubblico del palazzetto dello sport il suo …entusiasmo. Che ha lasciato letteralmente senza parole un commentatore tv. Il video è diventato virale. La bella supporter brasiliana si alza in piedi e scuote la bionda capigliatura. Indossa una canottierina e…niente più. Il suo scuotersi, mette in evidenza il seno e attira l’attenzione delle telecamere che si soffermano su di lei, mentre Andrew Glaze, commentatore australiano e ex giocatore dei San Antonio Spurs di Nba si interrompe, durante il suo intervento tecnico, in una delle pause del match e balbetta: “”E …….. il supporto ……………. stanno ricevendo ……. dai loro fan”.

Per la cronaca, la partita tra Stati Uniti e Brasile è stata vinta dagli americani per 89-73.