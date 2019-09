La gara

Un eventosportivo imperdibile, che vedrà in campo eccellenze italiane ed europee del basket femminile: il 21 e il 22 settembre (a partire dalle ore 16) al PalaMangano di Palermo il primo Trofeo Internazionale “Città di Palermo”.

Il trofeo, uno degli appuntamenti clou del precampionato in Italia, prevede oltre alla società organizzatrice, Sicily By Car Palermo Basket, la partecipazione di: Famila Wuber Schio, campione d’Italia uscente (in bacheca dieci scudetti, undici Coppe Italia, dieci Supercoppe); Passalacqua Ragusa, vincente della Coppa Italia 2019 (la seconda della sua storia) e seconda classificata della Serie A1; Galatasaray, formazione con un’Eurolega e due Eurocup all’attivo oltre a 32 trofei vinti in Turchia.

Un’occasione dunque per vedere all’opera le novità di Sicily By Car Palermo Basket, ma non solo: c’è la possibilità di ammirare stelle del basket nazionale e internazionale, tutte su un unico parquet, come mai successo nella storia della pallacanestro cittadina. “Credo che questo quadrangolare abbia non solo un valore sportivo per la caratura degli avversari, ma anche un banco di prova molto importante per noi in vista dell’inizio del campionato”, ha detto il presidente della squadra Sicily By Car Palermo Basket prof. Adolfo Allegra, interpellato a proposito del Trofeo. Di seguito i dettagli organizzativi e relativi ai biglietti:

PROGRAMMA DEL TORNEO

L’evento si struttura in due giorni: sabato dedicato alle semifinali, domenica alla finale. Questo il programma dei due match:

Sabato 21 settembre

Ore 16: Passalacqua Ragusa-Galatasaray

Ore 18: Sicily By Car Palermo Basket-Famila Wuber Schio

Domenica 22 settembre

Ore 16: finale 1°/2° posto

Ore 18: finale 3°/4° posto

Nelle prossime ore partirà anche la prevendita dei biglietti per l’evento. In occasione dell’evento è possibile acquistare un ticket unico (valido per tutte le partite del primo Trofeo Internazionale “Città di Palermo) al prezzo di 10 euro. Per acquistare i ticket basterà connettersi al sito del Circuito Box Office Sicilia, al link www.circuitoboxofficesicilia.it. Ingresso gratuito per tutti gli Under12.