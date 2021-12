Cosa ci ha insegnato la pandemia? Quali aspetti delle nostre vite hanno assunto il bollino rosso di una priorità? Nel tetris dei nostri valori, quali nuovi mattoncini si sono aggiunti? Certo è che le nostre prospettive sono cambiate. Abbiamo rimesso in discussione abitudini e modi di fare. La semplice normalità, che un tempo ci appariva banale, è divenuta preziosissima. Di certo, nella scala delle cose davvero importanti, la salute ha guadagnato posizioni più alte.

In Sicilia ogni giorno si registrano numerosi casi di Covid. Per mettere un freno ai contagi, il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha firmato una nuova ordinanza, che impone il Green pass per l’accesso ai pubblici uffici. Chi non lo possiede dovrà rivolgersi agli sportelli telematici.

La salute viene prima di tutto, specie in questo periodo. Come abbiamo appreso tutti, le difese immunitarie del nostro corpo sono importantissime per preservare il nostro benessere.

L’importanza del sistema immunitario

È un’organizzazione complessa, un insieme di cellule e molecole che lavorano per proteggerci da microrganismi potenzialmente patogeni. Linfociti, anticorpi, citochine, macrofagi sono i protagonisti di vere e proprie battaglie contro virus, batteri, miceti e parassiti. L’obiettivo? Neutralizzarli, spegnere la loro virulenza, evitare l’insorgere di malattie infettive.

L’esperienza della pandemia però ci ha insegnato come non tutti gli individui rispondono allo stesso modo quando devono combattere un agente patogeno. La maggior parte delle persone infettate dal Coronavirus, specie se giovane e in buona salute, ha avuto solo i sintomi di un’influenza o nessuno. Tanti altri invece sono stati ricoverati e molti non ce l’hanno fatta. Ecco che scopriamo come il sistema immunitario contro il Covid abbia avuto prestazioni diverse da soggetto a soggetti.

Difese forti con una cucina sana

Uno dei modi per prenderci cura della nostra salute è cucinare sano. Come sappiamo, la dieta mediterranea è una delle migliori al mondo per salubrità e gusto. Poca carne, tanta frutta e verdura, pesce azzurro, olio di oliva, spezie ed erbe per rendere profumati e gustosi i nostri piatti. Molti pensano di essere troppo stanchi alla sera per preparare delle pietanze a tutto benessere. In effetti, si rientra da lavoro, con una fame da lupi: la prima cosa che capita sotto i denti passa per cena. Quanto è noioso dover attendere che l’acqua vada in ebollizione: sembra che la dimensione temporale rallenti e tutto cominci a muoversi al rallentatore come in un pianeta lontano. Ma c’è un modo per mangiare bene, senza mettere sui fornelli pentole su pentole. Lo sa bene chi risparmia tempo cucinando sano con un sistema per avere acqua bollente istantaneamente: un rubinetto di ultima generazione che consente non solo di preparare verdure piene di vitamine e infusi benefici in pochi istanti, ma anche la rapida disinfezione di oggetti e utensili.

Allenare il corpo è stare bene a 360°

Un altro importante fattore per la nostra salute è l’attività motoria. Le palestre sono finalmente aperte e in questo periodo fioccano le offerte per stimolare vecchi e nuovi clienti all’iscrizione. Per muoversi, però, basta recarsi nel parco più vicino casa. L’attività fisica – se praticata con costanza e in modo appropriato – aiuta le difese immunitarie. Come? È stato osservato che il numero dei granulociti neutrofili, cellule coinvolte nella difesa aspecifica, aumenti nelle ore di sport. Ma non solo. Il movimento ci mantiene di buon umore, scaricando stress e tensioni. Le famose endorfine sono neurotrasmettitori dei momenti di relax coinvolte nel migliorare le performance del sistema immunitario. Quante volte dopo una semplice passeggiata, ci si sente un po’ meglio. Importante è però che ognuno scelga il piano di allenamento più adatto alle proprie esigenze, senza strafare, ma accompagnando le proprie naturali inclinazioni ed esigenze, perché la salute viene prima di tutto.