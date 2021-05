Le parole del vicepresidente di Forza Italia

Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, in occasione della conferenza stampa del partito per Mamma è bello, ha affermato: «La famiglia è per noi il nucleo fondamentale della società e va difesa, ma senza figli non esiste».

Tajani ha anche detto: «Le nostre politiche sono sempre state a sostegno della maternità. Noi continuiamo ad andare in quella direzione».

Luigi Vitali, senatore di Forza Italia ha commentato così: «Non mi sembra che sia stata smentita dall’interessato questa dichiarazione. È evidente che Tajani esprime un parere personale che, per quanto mi riguarda non condivido ed è fuori dai principi liberali di Forza Italia. Credo che debba chiarire o scusarsi per l’improvvida affermazione».

Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, su Instagram, ha affermato che quanto dichiarato da Tajani è uno dei motivi «perché non voto più Forza Italia».

Infine, Alessandro Cecchi Paone, contattato da Adnkronos, ha affermato: «Quanto detto da Tajani è un’offesa terrificante nei confronti delle tantissime coppie sterili. Dovrebbe scusarsi con tutte le coppie etero sterili che ha considerato coppie di serie b o inutili dal punto di vista del benessere della società».

«An autogol clamoroso. Se si informasse un attimo saprebbe che l’infertilità tra le coppie etero è un problema enorme. Con quelle parole ha offeso migliaia di coppie etero che non hanno figli considerandole famiglie non a tutti gli effetti. Se non escono fuori i forzisti di tradizione socialista, laica e liberale tanto vale che, chi vota Forza Italia, voti direttamente Lega. Il messaggio di Tajani è: ‘votate Lega”», ha aggiunto il giornalista e personaggio televisivo.