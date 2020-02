Storia strappalacrime dagli Stati Uniti

Un semplice atto di gentilezza può fare il giro del mondo. Come dimostra quello avvenuto a West Warwick, una città di 30mila abitanti degli Stati Uniti d’America.

Lindsey Sheely ha raccontato che sabato sera, 15 febbraio, alla sua famiglia è stata consegnata la pizza da Wicked Good Pizza. Il fattorino, Ryan Catterson, ha suonato il campanello verso le 19.00 e ha lasciato la pizza a terra: «Mentre stava andando via, mio ​​figlio (Coehn, 2 anni, n.d.r.) mi supera, corre fuori dalla porta, alza le braccia e gli dà un grande abbraccio». E ancora: «Ryan si è abbassato, è stato molto carino. Mio figlio ha persino provato a dargli un bacio».

Dopodiché Lindsey ha condiviso il video su Instagram, raccontando quanto successo ai suoi follower.

Ma non poteva sapere il valore di quell’abbraccio per Ryan. La figlia, Alyssa, è morta all’improvviso poco tempo fa a soli 16 anni. Viveva in California con la sua ex moglie Danielle McCord che, alla stampa locale, ha detto: «Non riuscivo a comprendere il suo dolore. Non posso fare a meno di essere grato che qualcuno lo abbia percepito e che abbia fatto qualcosa per lui».

Lo stesso Ryan, che poi ha rintracciato Lindsey e con cui è nata un’amicizia su Facebook, ha ammesso che non dimenticherà mai quell’abbraccio: «Molte persone mi dicono che potrebbe essere stata Alyssa a cercarmi. Quelle parole significano molto per me. Forse è stata davvero lei».

Insomma, un piccolo gesto di un piccolo uomo che ha commosso l’anima di un padre con il cuore affranto dal dolore più grande che ci possa essere: la scomparsa della figlia.