Pizze 'abominevoli'

Già quando pensiamo a una pizza con l’ananas, a noi italiani verrebbe di cancellare con un pennarello indelebile la scritta pizzeria sul locale che la propone. Figuriamoci, cosa potremmo fare ‘ai danni’ di un ristorante danese che ha scelto un altro ingrediente ‘terrificante’: il kiwi.

La fotografia è stata condivisa su Reddit ed è uno schiaffo feroce alla tradizione italica. Un abominio. Roba da petizione all’Unesco:

Ecco, qual è l’aberrazione conseguente alla tendenza statunitense dell’ananas sulla pizza che, purtroppo, è giunta anche in qualche pizzeria ‘nostrana’. Eppure, su Reddit – che è un social media – c’è stato persino chi ha preso le difese del frutto esotico sul pomodoro e la mozzarella: «In realtà, vedo che funziona con gli altri ingredienti. Il kiwi ha un profilo aromatico simile all’ananas». E un altro: «Non credo che abbia un ottimo sapore. Ma sapete una cosa? La proverei». Se proprio vuole rischiare…

Attenzione, però, non finisce qui. C’è un’altra ‘creazione’ che qualche sfortunato turista italiano potrebbe trovare in qualche locale in Svezia: la pizza Afrikana. Cosa c’è su di essa? banane, funghi, arachidi e curry. Insomma, ingredienti che insieme non dovrebbero proprio starci su una pizza, pena l’inferno.

Siete pronti per un’altra diavoleria scandinava? La pizza all’anatra con funghi, ribes nero e miele. Beh, ma cosa abbiamo fatto di male ai ‘pizzaioli’ del profondo Nord Europa? Reagiamo, prima che sia troppo tardi…